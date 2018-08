L'ozone, le polluant des vagues de chaleur

Soleil, chaleur, absence de vent... et voilà le retour des épisodes de pollution à l'ozone, polluant typique des canicules dont la concentration peut être toxique pour l'homme et l'environnement.

L'effet du soleil

Il ne faut pas confondre l'ozone stratosphérique, la fameuse "couche d'ozone" qui protège la Terre des rayonnements ultraviolets du soleil, et l'ozone que l'on respire et qui devient toxique lorsque sa concentration augmente.

Cet ozone des basses couches de l'atmosphère est un polluant dit "secondaire" car il n'est pas directement rejeté par une activité. Il est issu de réactions chimiques, sous l'effet du soleil, impliquant des polluants présents dans l'air, comme les oxydes d'azote, émis principalement par le trafic routier, et les composés organiques volatils (hydrocarbures, solvants...), rejetés par l'industrie.

Il pose surtout problème en été, en période de fort ensoleillement et s'il n'y a pas de vent pour le disperser. Il peut être transporté sur de longues distances.

Des pics en baisse, pas la pollution chronique

Le nombre et l'intensité des pointes de pollution ont diminué ces dernières années, notamment grâce à la réduction des émissions des précurseurs.

"On parle d'une baisse de 10% de l'amplitude des pics depuis le début des années 2000", indique à l'AFP Augustin Colette, spécialiste de la modélisation de la qualité de l'air à l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (Ineris).

Cette baisse n'est "pas encore satisfaisante", note-t-il, et elle risque d'être annulée par le réchauffement appelé à multiplier les canicules.

On observe dans le même temps une relative stagnation de la moyenne annuelle, voire une augmentation, ajoute le scientifique, qui évoque une hausse de 5% des moyennes annuelles sur la période 2000-2010.

Contrairement à d'autres polluants de l'air, il n'existe pas de valeur limite légale pour l'ozone en Europe, mais une valeur cible de 120 microgrammes/m3 en moyenne sur 8 heures.

Pour la protection de la santé à long terme, cette valeur ne doit pas être dépassée plus de 25 jours par an, en moyenne sur trois ans. Mais sur la période 2014-2016, Auvergne-Rhône-Alpes, Grand-Est, Occitanie et Provence-Alpes-Côte d’Azur sont au-delà, avec parfois entre 40 et 50 jours de dépassement, selon le ministère de la Transition écologique.

Il existe d'autre part en France une procédure d'information des populations au delà de 180 microgrammes/m3 en moyenne horaire et d'alerte au delà de 240.

Toxique pour l'homme...

L'ozone (O3) est un gaz irritant qui pénètre facilement jusqu'aux voies respiratoires les plus fines. Il peut provoquer des irritations des yeux, du nez et de la gorge, de la toux, des essoufflements..., en particulier chez les personnes les plus sensibles (personnes âgées, asthmatiques, jeunes enfants).

Il faut distinguer pics de pollution et exposition chronique à des niveaux de concentration élevés qui ne dépassent pas nécessairement les valeurs cibles.

Ainsi, des concentrations journalières élevées d'ozone sont associées à une augmentation de crises d'asthme, d'admissions hospitalières pour causes respiratoires et cardiovasculaires, selon Santé Publique France.

Selon une étude publiée en 2016 par cette agence, "l'exposition chronique à l'ozone serait responsable de près de 500 décès pour causes respiratoires chaque année" en France. Moins que les 48.000 décès annuels attribués aux particules fines (PM 2,5), autre polluant de l'air.

Concernant cette fois les pics de pollution, une autre étude de la même agence portant sur neuf grandes villes a conclu que pendant la canicule de 2003, l'ozone aurait été responsable de 380 décès prématurés (dont 228 à Paris) entre le 3 et le 17 août.

... et pour l'environnement

À des taux élevés, ce gaz réduit la capacité des végétaux à assurer la photosynthèse.

"Des niveaux élevés d'O3 causent des dommages aux cellules des plantes, altérant leur reproduction et leur croissance, réduisant ainsi la production des récoltes agricoles, la croissance de la forêt et la biodiversité", souligne l'Agence européenne de l'environnement (AEE).

Les autres polluants de l'air

À la différence de l'ozone, les particules, matières microscopiques en suspension dans l'air, proviennent directement des combustions industrielles et domestiques et des transports (diesel) notamment. Les épisodes de pollution aux particules ont lieu essentiellement en hiver.

Les organismes de surveillance de la qualité de l'air mesurent également les dioxydes d'azote (NO2) ou de soufre (SO2).