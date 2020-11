L1: à 18 ans, Camavinga, l'atout majeur de Rennes

Enfin, ce n'est plus un enfant, et il est en pleine forme. Ses 18 bougies soufflées la semaine dernière, le milieu international Eduardo Camavinga est fin prêt pour relancer Rennes vendredi face à Bordeaux (19H00), premier d'un nouveau marathon de 10 matches en un mois.

Pour l'occasion, c'est lui qui a accompagné l'entraîneur Julien Stéphan pour la traditionnelle conférence de presse d'avant-match, une grande première pour une star jusqu'à présent extrêmement discrète dans les médias.

"J'ai repris la semaine dernière, après trois semaines de blessure. Ça fait un bien fou", a-t-il assuré avec un grand sourire. Pour lui, cette béquille subie lors de la défaite contre Angers (2-1) le 23 octobre a été "un mal pour un bien. Ça m'a permis de souffler, de me recentrer sur l'essentiel et de revenir en forme".

Pour Rennes, cela a été un coup dur: en l'absence de son milieu dynamiteur, l'équipe a sombré en Ligue des champions, perdant 1-0 à Séville puis 3-0 sur le terrain de Chelsea. Elle n'a enregistré qu'une victoire en L1, à l'arraché contre Brest (2-1), qui ne dissimule pas sa déroute face au Paris SG au Parc des princes (3-0).

Au bord de l'élimination en C1, le club breton s'accroche encore au podium de Ligue 1 mais compte désormais six équipes à moins de trois points derrière.

- "Plus attendu" -

Le retour de la star est donc très attendu, même si Stéphan tient à tempérer: "C'est toujours une réponse collective qu'il faut apporter. Eduardo a cette faculté à gratter des ballons, à aller les prendre des pieds de l'adversaire, mais lui tout seul ne pourra rien faire. Il faudra que ça s'ancre dans une démarche collective. Avec et sans le ballon, tout ce qu'on fera, il faudra qu'on le fasse mieux et plus ensemble".

Camavinga reconnaît lui-même avoir peiné en octobre. "Je ne vais pas me chercher d'excuses mais je pense qu'il y a aussi une part de physique et de mental. Il y a beaucoup de choses qui sont allées très vite", a-t-il expliqué.

"C'est sûr que je suis plus attendu. Mais c'est pas ça qui va faire que je vais changer de style de jeu. Oui, les adversaires me regardent plus. Après, les qualités il faut en être fier. Et les challenges, ça me motive !", a-t-il ajouté.

Depuis l'an dernier, Stéphan prévient d'ailleurs régulièrement: "L'année de la confirmation est toujours plus difficile que l'année de la découverte, et on est au début de l'année de confirmation".

- "Haut la main" -

Pourtant, son poulain maîtrise déjà à merveille l'art de l'esquive face aux rafales de questions sur son avenir. L'Euro avec les Bleus? "La saison est encore longue". Les grands clubs d'Europe qui lui font les yeux doux? "Je suis au Stade rennais, les autres clubs ce n'est pas pour le moment. J'ai un contrat jusqu'en 2022".

Il n'a pas exclu une prolongation avec son club formateur, qui permettrait surtout au Stade rennais de négocier en position de force un probable transfert l'été prochain. Selon l'Equipe, une prolongation d'un an est en bonne voie.

Le jeune homme au sourire contagieux a surtout parlé de son présent de jeune star du football: les sorties compliquées par la notoriété, les amis du centre de formation qu'il va saluer lors des matches de la réserve, le permis de conduire obtenu "haut la main" le jour de ses 18 ans même s'il doit encore convaincre ses parents de le laisser prendre seul le volant...

Il a aussi évoqué les efforts au quotidien pour continuer à progresser, les séances individuelles avec les adjoints de Stéphan, le travail de musculation ciselé pour ne rien perdre en souplesse, le débriefing paternel sans concession après chacun de ses matches.

Et pour cette saison, un objectif clair, qui ferait aussi du bien à Rennes: "Marquer plus de buts".