L1: accroché par Brest, Lille leader inoffensif et frustré

Maladroit en attaque, Lille a préservé son fauteuil de leader de Ligue 1 mais a manqué l'occasion de distancer plusieurs rivaux en concédant le nul (0-0) à domicile contre Brest, dimanche lors de la 25e journée de L1.

Rageant pour lui: le Losc (1er, 55 pts), qui restait sur sept victoires consécutives dont six en championnat, n'a pas profité pleinement des défaites de Lyon et Rennes et du nul de Monaco en abandonnant deux points à domicile.

La bonne affaire du week-end est finalement à mettre à l'actif du Paris SG (2e), vainqueur poussif de Nice (2-1) samedi, qui a chipé la deuxième place à l'OL (3e, 52 pts). Avec 54 points au compteur, l'équipe parisienne, la seule parmi les sept premières à s'être imposée, est revenue à une longueur du leader lillois.

Avant de recevoir l'Ajax Amsterdam jeudi prochain en 16es de finale aller de Ligue Europa, les Dogues ont semblé à court d'idées et ne sont pas parvenus à faire craquer la solide arrière-garde de Brest. Ils n'ont même jamais vraiment inquiété leur adversaire et notamment le gardien Sébastien Cibois, avec aucune frappe cadrée sur 14 tentatives.

"On avait une occasion incroyable avec des résultats très favorables et dans ce genre de match, il faut du caractère, de la personnalité. Mes offensifs ont manqué d'une saine agressivité dans la surface de réparation adverse", a regretté Christophe Galtier, l'entraîneur nordiste.

Après le PSG fin décembre, Brest est seulement la deuxième équipe, toutes compétitions confondues, à ne pas encaisser de but face au Losc dans les douze derniers mois.

"On n'a pas pu exister dans le jeu. On a su bien défendre, sans faire d'erreur, donc je suis plutôt satisfait du résultat même si dans la manière ce n'était pas top", a souligné Olivier Dall'Oglio, le technicien brestois.

- manque de précision -

Malgré 69% de possession de balle et neuf corners, les Lillois ont manqué de précision et de vitesse.

Ils avaient pourtant confisqué le ballon dès l'entame de la rencontre mais ont peiné à inquiéter une défense finistérienne compacte. Les Nordistes ont alors tenté leur chance mais ni Jonathan Ikoné (1re, 8e) ni Luiz Araujo (18e) n'ont réussi à cadrer.

Ikoné a ensuite été à l'origine et à la conclusion d'une belle action collective impliquant également Jonathan Bamba et Jonathan David, mais son centre en retrait a été repoussé par la défense bretonne (27e).

Puis David, servi par Bamba a tenté une frappe sans élan aux abords de la surface, mais elle est passée juste à côté (32e).

Peu sollicité, Mike Maignan a été vigilant sur une frappe lointaine mais bien placée de Romain Perraud qui aura finalement été l'occasion la plus franche de la première période (34e).

En seconde période, le Losc a accéléré mais n'a pas réussi à régler la mire, à l'image de Xeka (48e) et Bamba (49e).

Et quand David a trouvé les filets, son but a été refusé pour une main préalable de José Fonte (67e).

Les Dogues ont poussé en fin de match et malgré plusieurs corners, ils ont été incapables de faire sauter le verrou breton. Déjà battu à l'aller dans le Finistère (3-2), Lille a trouvé sa bête noire en championnat cette saison !