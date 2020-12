L1: Ajorque, "l'homme de base" de Laurey à Strasbourg

"Si j'ai demandé à ce qu'il prolonge, c'est parce que j'en fais mon homme de base": l'hommage est de Thierry Laurey à propos de Ludovic Ajorque, six buts et trois passes décisives malgré les difficultés de Strasbourg, 16e de L1 avant d'affronter Paris mercredi.

Le parcours des Alsaciens, battus une dixième fois dimanche en championnat contre Bordeaux (2-0), contraste avec la réussite de son grand attaquant réunionnais (26 ans), régulier depuis ses débuts en L1 en 2018 avec 23 buts en 65 matches.

Dans la foulée du match contre les Girondins, "Ludo" était surtout "meurtri d'avoir raté l'égalisation en fin de première période", selon Thierry Laurey, qui lui en a "un peu voulu" d'avoir été trop collectif.

"Il a eu une situation en fin de première mi-temps assez importante pour nous, a rappelé l'entraîneur alsacien. Il a cherché une solution à l'intérieur plutôt que de la jouer pour lui. C'est un garçon très altruiste, j'aimerais que de temps en temps, il la joue un peu plus pour lui."

"J'aurais pu frapper dès la première touche. Je suis peut-être un peu trop collectif des fois", a concédé Ajorque en conférence de presse d'avant match. J'ai voulu chercher Mehdi (Chahiri), le faire marquer, le faire briller, mais je suis un attaquant, on attend de moi que je marque des buts et là, je n'ai pas fait le bon choix."

Question de caractère ? "Oui", pense Ajorque. "Dans la vie je suis calme, tranquille, avec mes parents ma famille, c'est sûr que sur le terrain on me reproche de temps en temps d'être un peu trop gentil."

Mais pas selon Laurey. "Il est gentil mais il a du caractère. Il sait se faire respecter mais il n'est pas obligé de faire plaisir aux autres à chaque fois. De temps en temps, il peut se faire plaisir à lui-même."

- "Point d'ancrage" -

Depuis ses débuts en L1 avec Strasbourg, le colosse de 1,97 m est le meilleur buteur du club: neuf buts en 2018-2019, huit en 2019-2020 et déjà six cette saison. Une moyenne qui le place parmi les meilleurs attaquants français de L1. Derrière l'intouchable Kylian Mbappé (62 buts), Ajorque fait jeu égal en terme d'efficacité avec des joueurs comme Wissam Ben Yedder, Andy Delort ou Florian Thauvin.

"Il est pour nous un point d'ancrage de notre jeu. Il est habile devant le but. Il est athlétique, a des capacités dans le jeu long. Il est puissant, ne va pas excessivement vite et malgré tout il se déplace très bien", corrobore Thierry Laurey.

Dans le sillage du Réunionnais, Habib Diallo a donné un second souffle à une attaque moribonde mais les autres joueurs offensifs tardent à émerger (Adrien Thomasson, Kévin Zohi) ou sont totalement en dedans (Majeed Warris, Idriss Saadi).

Ajorque, seul en pointe en 4-2-3-1, associé avec Thomasson, Warris, Zohi ou Diallo en 5-3-2 ou 4-4-2, à plat ou en losange, quelle que soit la formule, le numéro 25 du Racing occupe le front de l'attaquant alsacienne. L'homme de base: 15 matches, 14 titularisations.

C'est aussi le joueur qui tient à bout de bras des Alsaciens qui ratent leur début de saison depuis deux exercices: derniers après dix journées l'an passé, seizièmes avec seulement un point de marge sur le barragiste et deux points sur le premier relégable cette saison.

"Je ne peux pas être content de moi car on est dans une situation collective compliquée, souligne l'attaquant. Je vais faire en sorte de sortir de cette situation-là et ensuite on pourra parler individuellement de chacun."