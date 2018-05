L1: aprÃ¨s une saison spectaculaire, place aux prÃ©paratifs pour 2018-2019

Thomas Tuchel intronisé au Paris SG, Monaco et Lyon qui pourraient chercher des remplaçants à Thomas Lemar et Nabil Fekir, l'OM qui doit franchir un palier, ou encore l'avenir de Saint-Etienne et Lille en stand-by: les préparatifs pour la saison 2018-2019 sont déjà lancés !

. Tuchel va lancer le nouveau PSG

Emery parti, place à l'ère Thomas Tuchel. Le nouvel entraîneur du PSG est présenté à 19h00 dimanche au Parc des princes, et dévoilera ses ambitions pour un club qui n'arrive plus depuis deux ans à dépasser le stade des 8e de finale de la Ligue des champions, objectif suprême des propriétaires qataris.

"On a besoin de nouveauté, aussi bien pour lui que pour nous", a déclaré le président du PSG Nasser Al-Khelaifi dans un entretien à L'Equipe publié dimanche pour justifier l'arrivée de l'Allemand, un entraîneur présentant un peu le même profil que l'Espagnol, le palmarès en moins.

Malgré une Coupe d'Allemagne et un quart de finale de C1 à son actif, Tuchel, 44 ans, devra prouver sa capacité à gérer un vestiaire de superstars comme Neymar et lutter contre les géants du continent. Mais avec quel effectif ? Les éventuelles sanctions liées au fair-play financier vont conditionner le mercato parisien, tandis que Layvin Kurzawa, Javier Pastore, ou encore Kevin Trapp, entre autres, sont donnés partants.

. Départs programmés à l'ASM et Lyon, l'OM veut grandir

Malgré le billet direct en Ligue des champions, Monaco (2e) et Lyon (3e) semblent condamnés à voir leurs meilleurs joueurs partir cet été. L'ASM ne devrait certes pas réussir à égaler les ventes records du mercato 2017 avec plus de 360 millions d'euros de gains réalisés, mais avec les transferts programmés de Fabinho (valorisé à 45 M EUR minimum), et des internationaux français Thomas Lemar (estimé à 100 M EUR) et Djibril Sidibé, la balance commerciale restera à coup sûr positive !

A Lyon, si l'on se félicite de la manne financière à venir avec la future participation en C1 (34 M EUR environ) et des bénéfices dégagés par le nouveau stade, la perte du joyau maison Nabil Fekir semble inéluctable. La sortie du capitaine lyonnais, à la 83e minute du match décisif contre Nice (3-2), sous l'ovation du Groupama stadium a sonné comme des adieux... Après les départs de Lacazette à Arsenal et Tolisso au Bayern Munich, nouveau transfert record à venir ?

A Marseille (4e), la non-qualification en C1 pourrait paradoxalement pousser les dirigeants à olympiens à changer de braquet pour leur "OM Champion Project". Après une saison remarquable marquée par l'épopée européenne en Europa League, la direction, qui espère des sanctions "douces" de l'UEFA dans le cadre du fair-play financier, "sait quelles sont (les) faiblesses" à gommer pour faire mieux la saison prochaine. Le propriétaire américain Frank McCourt a même promis de "bâtir une équipe encore plus compétitive". A suivre...

. Sainté et Lille, avenir en "stand-by"

Saint-Etienne va-t-il passer comme l'OM sous pavillon américain ? Les négociations "exclusives" entre les actionnaires du club français le plus titré de L1 avec le fonds d'investissement PEAK6 devraient connaître leur épilogue le 25 mai selon L'Equipe. En attendant, l'avenir de l'entraîneur Jean-Louis Gasset, auteur d'un redressement spectaculaire depuis son arrivée en cours de saison, reste en suspens...

"Il y a un passage devant la DNCG et on est bien obligé d'attendre ce qui va se passer le 29 mai": Christophe Galtier le sait. Malgré un maintien acquis de haute lutte sur le terrain, son avenir ainsi que celui de Lille dans l'élite se jouera devant le gendarme financier du foot français. Le Losc de Gérard Lopez, sous le coup d'une rétrogradation en Ligue 2 à titre conservatoire depuis décembre dernier, est condamné à démontrer que son modèle économique est solide et durable pour ne pas tout perdre...

. Nouveaux cycles à Nice, Nantes et Caen

Adieu Lucien Favre, Claudio Ranieri et Patrice Garande ! Dans le viseur de Dortmund depuis l'an dernier, le Suisse a finalement obtenu son bon de sortie à Nice. Dans son communiqué actant son départ, le club niçois a affirmé qu'il "se traduira par l'arrivée prochaine d'un nouvel entraîneur dont le profil demeurera en droite ligne avec le projet de Nice". Selon la presse sportive, l'ancien international Patrick Vieira est pressenti comme le grand favori à sa succession.

A Nantes, Ranieri, coach réputé pour avoir fait des miracles à Leicester en l'emmenant au titre de champion d'Angleterre 2016, était arrivé l'été dernier à Nantes pour faire franchir un palier aux Canaris. Mais après une première partie de saison prometteuse, l'Italien n'a pas su maintenir le niveau et a décidé de s'en aller au bout d'une saison seulement. Pour le remplacer, le club de Waldemar Kita pourrait se tourner vers Jocelyn Gourvennec, ancien de la maison.

A Caen, la révolution peut se poursuivre après un maintien arraché à la dernière journée. Solidaire de Jean-François Fortin, qui était à la tête du club depuis 2002 avant d'être débarqué cette semaine au terme d'une fronde d'un groupe d'actionnaires majoritaires, Patrice Garande a annoncé son choix de quitter le Stade Malherbe après six saisons. Gilles Sergent, actionnaire historique désormais nouveau président, doit trouver un successeur au plus vite.