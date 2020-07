L1: avec Longoria, Marseille veut démarrer une nouvelle ère

Place à la phase 2: avec l'arrivée de Pablo Longoria comme directeur général délégué chargé du football, l'Olympique de Marseille a bouclé dimanche son équipe dans les bureaux pour ouvrir une nouvelle période de développement, marquée par son retour en Ligue des champions.

C'est la fin d'un premier mercato pour l'OM, mené par le président Jacques-Henri Eyraud après le départ, en mai, du précédent directeur sportif Andoni Zubizarreta.

Avec le recrutement de l'Espagnol Longoria, de Hugues Ouvrard comme "Head of business", et le maintien d'André Villas-Boas comme entraîneur, le club provençal a bâti une colonne vertébrale pour apprendre à courir plus vite.

"Nous démarrons désormais la seconde phase de notre plan tous ensemble. Tout est réuni pour que nous puissions gravir ensemble le prochain sommet", a réagi le propriétaire américain Frank McCourt, dans le communiqué.

Deuxième du dernier exercice de Ligue 1 interrompu par le coronavirus, Marseille veut garder ce rythme, et se pérenniser en Ligue des champions, que le stade Vélodrome reverra la saison prochaine après sept ans d'attente.

Cette montée en régime répond aussi à une logique économique, alors que l'OM a été sanctionné en juin d'une amende de 3 M EUR par l'UEFA pour avoir enfreint les règles du fair-play financier, en raison de déficits trop élevés constatés depuis son rachat par McCourt en 2016.

Alors qu'Ouvrard, un spécialiste du marketing nommé le 2 juillet, s'occupera de l'ensemble des fonctions opérationnelles et fonctionnelles du club hors football, Longoria "supervisera l'ensemble du secteur sportif, de l'équipe première au centre de formation", tout en étant en charge du recrutement, explique la formation phocéenne.

- Passé par la Juventus -

Son profil jeune (33 ans), international et recruteur, correspond au portrait-robot dessiné par l'OM, qui entend notamment développer son "trading joueurs", en multipliant les plus-values sur l'achat-revente de joueurs.

L'Asturien, dont l'arrivée a fuité samedi dans la presse, a déjà travaillé comme recruteur à Newcastle (Angleterre), Huelva (Espagne) et en Italie, à Sassuolo, l'Atalanta Bergame et surtout la Juventus Turin, où il a été directeur du recrutement de 2015 à 2018.

Ce chasseur de talents est connu en Espagne pour avoir fait partie du trio qui a fait renaître sur la scène européenne le Valence CF, où il a été directeur sportif entre février 2018 et septembre 2019.

"Pablo, je le connais bien, c'est le premier directeur sportif à m'avoir proposé un poste d'entraîneur numéro un, au Recreativo Huelva, en 2009, quand j'étais l'adjoint de Mourinho (à Porto). Il avait 24 ans", a déclaré Villas-Boas, samedi.

"Nous avons donc déjà été en contact, j'espère qu'il va bien s'intégrer", a ajouté le Portugais.

"Nous recherchions un manager sportif très expérimenté, passé par des top clubs européens, qui apportait une approche nouvelle à cette fonction. Avec Pablo Longoria, nous avons trouvé cette combinaison, ainsi que des qualités humaines qui nous ont impressionnés", a indiqué de son côté Jacques-Henri Eyraud.

L'Espagnol entre en fonction lundi, tout comme Hugues Ouvrard.

- Achats et rachat -

En attendant son arrivée, l'OM a déjà recruté deux jeunes joueurs prometteurs, grâce aux réseaux d'AVB: le milieu de terrain havrais Pape Gueye (21 ans) et le défenseur argentin Leonardo Balerdi (21 ans), prêté par Dortmund.

Avec Longoria et son carnet d'adresses, le club devrait rechercher notamment un arrière gauche et un attaquant supplémentaires.

L'OM a bouclé samedi, par une défaite face aux Slovaques du DAC (2-1), un stage en Bavière positif, selon son entraîneur. Il fera son retour en compétition officielle le vendredi 21 août contre Saint-Etienne, pour la 1re journée de L1.

Jusque-là, la cité phocéenne pourrait entendre parler à nouveau du feuilleton du rachat du l'OM, agité par Mohamed Ayachi Ajroudi et Mourad Boudjellal, intéressés par l'opération.

Mais Frank McCourt a formellement rejeté l'offre de négociation de M. Ajroudi, selon un courriel que l'AFP a pu consulter jeudi dernier.