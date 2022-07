L1: avec Luis Suarez et Jonathan Clauss, l'OM accélère son mercato

Un attaquant, le Colombien Luis Suarez, arrivé à Marseille; un latéral, le Lensois Jonathan Clauss, en approche: l'OM a accéléré sur le marché des transferts mardi. Mais "il faut être patient", a répété le président Pablo Longoria.

"Le mercato, ça se termine le 31 août", a insisté le dirigeant de l'Olympique de Marseille, au stade Vélodrome, en présentant les trois premières recrues du club cet été: l'ancien Havrais de 19 ans Isaak Touré, l'international congolais Chancel Mbemba (ex-Porto) et Samuel Gigot, ancien joueur du Spartak Moscou (1re division russe).

Trois défenseurs, et aucun nom ronflant. Mais les choses se sont accélérées dans les dernières heures.

"Un accord de principe a été trouvé avec Lens" pour l'arrivée du latéral droit international français Jonathan Clauss, a ainsi confirmé Pablo Longoria.

Spécialiste des centres, l'Alsacien, 4e meilleur passeur de Ligue 1 la saison passée (11 passes décisives), devrait vite retrouver sous le maillot olympien un certain Luis Suarez. Un attaquant, comme son homonyme, l'ancien serial-buteur uruguayen de Liverpool ou du FC Barcelone, 35 ans; mais Colombien celui-là, et beaucoup plus jeune, 24 ans.

"L'Olympique de Marseille et le Grenade CF (1ere division espagnole) sont parvenus à un accord pour son transfert", avait annoncé dans la nuit le club marseillais sur son site internet, en parlant d'une visite médicale "dans les prochaines heures".

Et d'autres pourraient encore rejoindre l'effectif marseillais, a confirmé Pablo Longoria, en annonçant un accord de principe avec le club espagnol du Celta Vigo pour l'arrivée du gardien Ruben Blanco, 26 ans, future doublure de son compatriote Pau Lopez dans les buts après le départ de Steve Mandanda à Rennes.

Au total, ce sont donc six nouvelles recrues qui pourraient embarquer pour l'Angleterre vendredi, pour une semaine de préparation intense sous les ordres du nouvel entraîneur de l'OM, le Croate Igor Tudor.

- "C'est ma famille" -

Et d'ici le 31 août, date de fin du mercato, le jeu de chaises musicales pourrait continuer à l'OM.

"L'objectif est de finir avec un effectif de 22-23 joueurs, plus ce n'est pas une bonne gestion pour un club", a averti Pablo Longoria, en précisant être "dans la partie finale des négociations avec (le club brésilien de) Botafogo" pour céder l'attaquant Luis Henrique.

Longuement interrogé, aux côtés des trois nouvelles recrues présentées mardi, le président de l'OM a en tous cas développé sa philosophie sur le marché des transferts: "Il y a différents types de marchés, un marché des joueurs titulaires, un marché des remplaçants, un marché des investissements", ces "joueurs de projet", d'avenir, comme Isaak Touré par exemple.

"Et il faut toujours savoir choisir le bon moment", a souligné le dirigeant espagnol, en se répandant en éloges sur ses trois nouveaux joueurs.

Isaak Touré et ses 2,04 m ? "Il a la technique, un physique incroyable, (...) c'est un des défenseurs centraux les plus prometteurs en Europe".

Samuel Gigot? "Un défenseur central avec de l'expérience, de la percussion, de l'agressivité, qui aime gagner les duels individuels". Un gladiateur donc, comme Mbemba, "un défenseur à l'ancienne, très agressif, très fort dans le marquage individuel".

Du côté des trois joueurs, le plaisir de rejoindre l'OM semblait partagé. "Je suis avec un groupe, c'est ma famille désormais et on va monter en puissance petit à petit", a ainsi promis Chancel Mbemba, l'international de République démocratique du Congo aux 66 sélections, parti libre du FC Porto (1re division portugaise), où il a disputé la Ligue des champions.