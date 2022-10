L1: Brest dernier, l'entraîneur Der Zakarian écarté

La direction du Stade brestois a tranché dans le vif en décidant de mettre à pied mardi son entraîneur Michel Der Zakarian, ainsi que ses adjoints, le club breton occupant la dernière place de Ligue 1.

"Le Stade Brestois a décidé la mise à pied à titre conservatoire de Michel Der Zakarian, en qualité d'entraîneur de l’équipe professionnelle, ainsi que celles de ses adjoints Franck Rizzetto, David Bechkoura et Alexandre Garcia", a indiqué le club dans un communiqué.

"Dans l’attente de leur rendez-vous avec la direction vendredi prochain, l’intérim sera assuré cette semaine par le staff toujours en place (Julien Lachuer et Yvan Bourgis) et Bruno Grougi, actuel entraîneur de l’équipe réserve, qui évolue en National 3, est-il encore indiqué.

Der Zakarian, 59 ans, est le deuxième entraîneur de L1 à être limogé cette saison, moins de deux jours après Peter Bosz, remplacé sur le banc de l'Olympique lyonnais par Laurent Blanc.

Dimanche, le club du Finistère a subi sa 6e défaite de la saison, contre le voisin lorientais (2-1) et ne compte que six points après dix jours de championnat.

Au terme de cette rencontre, l'ex-joueur et entraîneur du FC Nantes avait laissé filtrer son profond agacement. "Il faut que tout le monde élève son niveau de jeu. Des cadres ne sont pas présents. On doit avoir des joueurs bien meilleurs pour tirer le collectif vers le haut", avait-il expliqué. "Moi, je suis exigeant, après, si on ne veut pas de l'exigence, si on pense que je ne fais pas bien progresser les joueurs, qu'on me change", avait-il asséné.

Fataliste, Der Zakarian avait relevé que "quand on perd, on est toujours menacé". "C'est la direction qui décide, c'est eux les patrons. J'essaie de faire mon job le mieux possible. S'ils ne sont pas contents de moi, on change. C'est la vie des coaches", avait-il dit.

- "Dans une tempête" -

Arrivé à l'été 2021 pour trois saisons, "Der Zak" avait réussi une première saison encourageante, les Brestois accrochant la 11e place de Ligue 1.

Tout n'avait pas été facile, avec une série de 11 matches sans victoire en début de saison 2021/2022. Mais le vent avait commencé à tourner mi-octobre avec des matches nuls prometteurs, avant qu'une série de six victoires d'affilée ne vienne lancer la saison.

Le maintien acquis, l'ancien entraîneur du FC Nantes et de Montpellier notamment s'était même payé le luxe de râler contre le manque d'ambition de Brestois satisfaits de leur 11e place, et d'appeler cette année à accrocher le Top 10.

Cette saison, le mois d'août a été encourageant, avec un très bon nul (1-1) contre Marseille, jusqu'à la claque (7-0) subie contre Montpellier et d'autres contre-performances, comme une défaite 1-0 à domicile contre Ajaccio et celle de dimanche dans le derby breton (2-1).

Après la défaite, le directeur sportif Grégory Lorenzi a fait un état des lieux sans concession de la situation du club: "aujourd’hui nous sommes dans une tempête et c’est à nous de garder le cap et surtout garder de la sérénité et montrer que l’on est capable de s’en sortir. Il faut réagir".