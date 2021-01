L1: champion d'automne en vue, Pochettino au Parc

Leader de la Ligue 1, Lyon passera le cap de la mi-saison en tête samedi, sauf contre-performance à Rennes lors d'une 19e journée où Mauricio Pochettino retrouvera le Parc des princes et Wissam Ben Yedder, peut-être, le chemin des filets.

- Le choc: Lyon champion d'automne ? -

Le Roazhon Park, toujours sans spectateur, est le théâtre samedi (21h) d'un choc de haut de tableau entre Rennes, quatrième au classement revenu frustré mercredi de Nantes (0-0), et Lyon, leader invaincu depuis mi-septembre.

La dynamique penche en faveur de l'OL qui, sauf défaite, sera sacré en Bretagne "champion d'automne", un titre honorifique à la dénomination quelque peu décalée en cette saison au calendrier chamboulé.

Seuls le Paris SG et Lille, trois points derrière, peuvent encore lui ravir cette récompense. Mais le club parisien devra battre Brest et miser sur une victoire de Rennes dans le même temps.

Lyon a lancé l'année 2021 avec une victoire contre Lens (3-2), sa troisième d'affilée sous l'impulsion du capitaine Memphis Depay, auteur d'un doublé. Rennes s'est montré beaucoup plus frileux contre le FC Nantes de Raymond Domenech, en étant incapable de cadrer la moindre frappe.

- Le joueur: Ben Yedder -

Co-meilleur buteur du Championnat (18 buts) la saison dernière, pour sa première à l'AS Monaco, Wissam Ben Yedder connaît un exercice moins faste. Si son compteur affiche 7 buts (et 4 passes décisives) en 17 matches joués, le total est gonflé par 4 penalties.

L'avant-centre de 30 ans n'a pas fait trembler les filets depuis sa contamination au nouveau coronavirus, révélée durant le stage des Bleus en novembre, à une seule exception: un penalty, qu'il a lui-même provoqué le 12 décembre en fin de match contre l'OM au Vélodrome (défaite 2-1).

Plus embêtant, l'international tricolore n'a plus marqué dans le jeu depuis la 5e journée et son doublé victorieux contre Strasbourg (3-2), le 27 septembre. Le capitaine monégasque est attendu au tournant pour la réception d'Angers samedi. Les deux équipes sont à égalité de points, à six longueurs du podium.

- Le chiffre: 17 -

Plus de dix-sept ans après, Mauricio Pochettino va retrouver le Parc des princes pour un match du Championnat de France. Le nouvel entraîneur du PSG, contrarié à Saint-Etienne (1-1) mercredi pour sa première, n'a plus foulé l'enceinte de la porte d'Auteuil comme Parisien depuis le 20 mai 2003.

C'est à cette date que l'Argentin, brassard de capitaine au bras, a disputé son dernier match sous le maillot du PSG. Il y avait alors Frédéric Déhu, Fabrice Fiorèse ou encore Ronaldinho à ses côtés, et Rennes dans le camp d'en face (0-0). Samedi, d'autres Bretons tenteront de le contrarier: ceux de Brest, dixièmes après leur succès 2-0 en milieu de semaine contre Nice.

"Ca sera une nuit spéciale, ça fait quasiment 20 ans que j'y ai joué mon dernier match avec ce maillot. Ca sera différent, parce qu'il n'y aura pas les fans. J'ai l'impression d'être au club depuis un an, mais ça ne fait que cinq jours", a commenté vendredi l'intéressé.

Pochettino, ancien défenseur central, a rejoué au Parc après son départ du PSG. L'ancien défenseur central portait alors le maillot de Bordeaux, le 13 décembre 2003 lors d'une défaite 2-1 des Girondins en Championnat.

Programme du multiplex de la 19e journée de Ligue 1 samedi 9 janvier:

(21h00) Dijon - Marseille

Metz - Nice

Bordeaux - Lorient

Montpellier - Nantes

Rennes - Lyon

Nîmes - Lille

Monaco - Angers

Paris SG - Brest

Lens - Strasbourg

Reims - Saint-Etienne