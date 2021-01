L1: début de sprint pour l'OM, Depay toujours d'attaque

L'Olympique de Marseille entame une semaine cruciale samedi contre Nîmes à l'occasion d'une 20e journée de Ligue 1 où le leader Lyon, avec son capitaine Memphis Depay à la barre, espère contenir la menace de Paris et de Lille.

- Semaine cruciale pour l'OM -

A l'OM, la frustration est de mise après le triste 0-0 ramené de Dijon le week-end dernier en Championnat et la défaite 2-1 mercredi contre le Paris SG au Trophée des champions. Pas le temps de ruminer, cependant, vu le copieux menu qui attend les hommes d'André Villas-Boas: réception de Nîmes samedi (17h00) et de Lens mercredi, en match en retard, puis déplacement à Monaco le samedi suivant (23 janvier).

Trois rencontres en l'espace d'une semaine, avec neuf points dans le viseur: cette alléchante perspective a de quoi replacer les Olympiens à proximité du podium, sept unités devant. Encore faut-il que Marseille, avec son nouveau latéral espagnol Pol Lirola, démarre le sprint du bon pied.

Lanterne rouge du championnat, Nîmes s'est incliné lors de ses deux premières sorties en 2021, sans marquer le moindre but. Les Crocos ont toutefois une motivation supplémentaire au Vélodrome: une victoire leur permettrait de dépasser Lorient (19e) ou Dijon (18e, barragiste) qui doivent s'affronter dimanche (15h00) en Bretagne.

- Le joueur: Depay, taille patron -

A 26 ans, Memphis Depay fait office de taulier et de tête d'affiche pour un OL conquérant. Les Lyonnais ont décroché le titre honorifique de champions d'automne avec un point d'avance sur le Paris SG, en déplacement samedi (21h00) à Angers, et sur Lille qui reçoit Reims dimanche (17h00).

A mi-saison, l'attaquant néerlandais affiche onze buts au compteur, un total que seuls le Rémois Boulaye Dia et le Parisien Kylian Mbappé devancent, d'une longueur seulement. Depuis la reprise, l'ancien joueur de Manchester United a marqué trois fois et délivré une passe décisive. Les Messins, hôtes de l'OL dimanche (21h00) en clôture de la 20e journée, sont prévenus.

Avec ses compères d'attaque Karl Toko Ekambi (9 buts) et Tino Kadewere (7 buts), Depay affole les défenses de L1 et dribble sans cesse les incertitudes liées à son aventure.

L'ambitieux Néerlandais, en fin de contrat cet été, a repoussé la concurrence de Moussa Dembélé, parti en prêt à l'Atlético Madrid, et doit désormais faire face à celle d'Islam Slimani. Recruté mercredi, l'Algérien, prêté à Monaco la saison dernière par Leicester, ne devrait toutefois pas être prêt à enfiler son nouveau maillot ce week-end.

- Le chiffre: 3'58" -

Le PSG, c'est le Brésil ! Selon les statistiques de l'Observatoire du football CIES, l'équipe de Neymar et Kylian Mbappé est celle qui a tenté le plus de dribbles depuis le début de saison dans le top-5 européen (avec l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie).

Avec un dribble toutes les 3'58", les vice-champions d'Europe devancent l'Olympique Lyonnais (4'07") de Depay et Houssem Aouar, à égalité avec les Anglais de Fulham, et le FC Barcelone de Lionel Messi (4'08").

Samedi, le PSG se frotte au SCO Angers (7e), quatorzième défense du championnat qui a encaissé au moins un but sur les cinq derniers matches. Alléchant pour ses attaquants !

Programme de la 20e journée de Ligue 1:

Vendredi:

(21h00) Montpellier - Monaco

Samedi:

(17h00) Marseille - Nîmes

(21h00) Angers - Paris SG

Dimanche:

(13h00) Brest - Rennes

(15h00) Nice - Bordeaux

Nantes - Lens

Strasbourg - Saint-Etienne

(17h00) Lille - Reims

(21h00) Lyon - Metz

Reporté

Lorient - Dijon