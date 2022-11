L1: Décès à 42 ans de l'arbitre Johan Hamel

"L’arbitrage est en deuil": Johan Hamel, qui officiait depuis plusieurs saisons en Ligue 1, est mort subitement à l'âge de 42 ans, a annoncé mercredi le Syndicat des arbitres du football d'élite (SAFE).

Installé dans l'Hérault, Johan Hamel a succombé à un accident vasculaire cérébral (AVC) alors qu'il s'entraînait, précisent plusieurs médias dont L'Equipe et le quotidien régional Midi Libre.

Au cours de sa carrière, il a arbitré près de 250 matches en professionnel, dont 136 en Ligue 1 en tant qu'arbitre principal.

Sa toute première apparition dans l'élite remontait au 6 mars 2011 lors d’un Marseille-Lille, alors qu’il officiait à l'époque essentiellement en National, la troisième division du football français. Il avait retrouvé la L1 durant la saison 2015-2016.

Johan Hamel était encore arbitre principal le 6 novembre dernier lors de Lille-Rennes (1-1, 14e journée), avant d’être délégué à l’assistance vidéo lors du PSG-Auxerre (5-0) du week-end dernier.

Depuis l'annonce de son décès, de nombreux clubs et responsables du football français lui ont rendu hommage. "Sa soudaine disparition est un terrible choc. (...) Au nom de tout le football professionnel, j’adresse toutes mes condoléances à la famille et aux proches de Johan", a notamment réagi Vincent Labrune, le président de la Ligue de football professionnel (LFP), dans un communiqué.

À Doha, où ils se préparent pour la Coupe du monde, les six arbitres français retenus pour la compétition ont salué la mémoire de leur "ami".

"Ce (mercredi) matin, nous avons appris le décès de Johan Hamel. Johan était plus qu’un arbitre, c’était notre ami. Nos pensées vont d'abord à sa famille et à sa fille", ont-ils réagi dans une déclaration lue à l'AFP par l'un d'entre eux, Clément Turpin. "Tous les six, nous penserons fort à toi tout au long de la compétition. Repose en paix, Johan", poursuivent-ils.