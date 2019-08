L1: déjà les premières tendances ?

Avec le match des nouveaux entraîneurs entre Nantes et Marseille, les tests importants pour Bordeaux et Monaco, et un PSG solide sur le terrain mais chahuté par le dossier Neymar en-dehors, la deuxième journée de Ligue 1 devrait déjà donner les premières tendances pour la saison.

Le Paris SG, toujours sans Neymar ?

Facile vainqueur de Nîmes lors de la première journée (3-0), le Paris Saint-Germain se déplace dimanche (21h00) à Rennes, sans être plus avancé que la semaine dernière sur le "feuilleton Neymar".

Écarté du groupe pour la reprise de la Ligue 1 en raison de "discussions plus avancées qu'avant" avec le Real Madrid et Barcelone au sujet d'un potentiel départ selon le directeur sportif Leonardo, la star brésilienne est de nouveau très incertaine pour le déplacement à Rennes, bien que les négociations soient au point mort.

Sans son N.10, le PSG aura toutefois l'opportunité de reprendre la place de leader à Lyon en clôture de la deuxième journée.

Nantes - OM, le match des nouveaux coachs

Malmené par Reims au Vélodrome en ouverture (2-0), l'Olympique de Marseille devra relever la tête à Nantes samedi (17h30). André Villas-Boas, l'entraîneur portugais arrivé à Marseille fin mai, a raté ses débuts, comme Christian Gourcuff, à la tête des Canaris depuis huit jours, qui s'est incliné de peu à Lille (2-1).

Le temps est la principale contrainte des deux techniciens : "AVB" doit vite faire oublier la catastrophique saison dernière et cette défaite inaugurale aux supporters Marseillais, tandis que le remplaçant de Vahid Halilhodzic, qui dit avoir bien avancé dans la connaissance de son groupe, doit vite injecter du liant à un collectif encore en rodage.

Lille, toujours costaud

Lille a perdu Nicolas Pépé et Rafael Leao pendant l'intersaison, mais le surprenant dauphin du PSG la saison passée ne semble pas s'être affaibli, et aborde son déplacement à Amiens (samedi à 20h00) avec l'espoir de continuer sur sa belle lancée de la saison dernière.

Vainqueurs du FC Nantes (2-1) en ouverture, les Dogues de Christophe Galtier semblent avoir trouvé l'avant-centre idéal pour faire oublier les départs, en la personne de Victor Osimhen, attaquant nigérian de 20 ans double buteur lors de la première journée, et qui devrait de nouveau se trouver dans le onze lillois en Picardie.

Tests pour Bordeaux et Monaco, Reims sur sa lancée

Dans le doute après des débuts manqués, les Girondins de Bordeaux, défaits 3-1 à Angers en ouverture sans Laurent Koscielny, qui devrait réintégrer une défense à trois contre Montpellier samedi (20h00), doivent vite redresser la barre pour ne pas revivre le même scénario que la saison passée (14es).

L'AS Monaco, qui s'était sauvé in-extremis la saison dernière, et qui a connu une cinglante défaite 3-0 contre Lyon en lever de rideau de la Ligue 1, devra lui aussi se relever à Metz samedi (20h00).

Reims, solide vainqueur de l'OM au Vélodrome pour son premier match, tentera enfin de poursuivre sur cette belle lancée à domicile contre Strasbourg, dimanche (17h00).