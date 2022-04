L1: Delort replace Nice, Strasbourg surpris avant le classique

Nice a été sauvé par son attaquant Andy Delort contre Lorient (2-1) pour croire encore aux places européennes, profitant du match nul de Strasbourg à Troyes (1-1) dimanche avant Paris SG-Marseille en Ligue 1.

Le Championnat de France a les yeux rivés sur son classique, au Parc des princes à 20h45, entre le leader parisien et son dauphin marseillais, déjà séparés de douze points avant la fin de la 32e journée.

Avant le sommet du week-end, le dimanche de L1 a déjà souri à un autre candidat à la qualification en Ligue des champions, Nice, qui s'est arraché pour dominer Lorient, 16e.

Déjà buteur sur penalty, Delort a libéré les siens à la 88e minute de la tête, évitant aux Niçois un cinquième match de suite sans victoire et leur permettant de croire à nouveau au podium.

Rennes, 3e et battu par Monaco 3-2 vendredi, ne compte en effet plus que deux points d'avance sur les Niçois, et trois sur les Monégasques.

Monaco (6e) et Nice (4e) ont d'ailleurs rendez-vous dès mercredi pour un derby azuréen au goût d'Europe à Louis-II, alors que seules les trois premières places du classement offrent un ticket pour la Ligue des champions ou ses phases qualificatives.

La C1, c'est aussi ce que vise Strasbourg, même s'il ne l'avoue pas publiquement. Et les Alsaciens ont manqué l'occasion de prendre la 4e place. A Troyes, ils ont été rejoints en fin de rencontre, malgré un penalty d'Habib Diallo. Les voici cinquièmes, à égalité avec Monaco.

Le choc Strasbourg-Rennes, mercredi, vaudra lui aussi très cher.

- Quatre matches nuls -

Un petit écart semble se créer entre le top 6 et la suite du classement, surtout depuis la victoire de Lens dans le derby du Nord à Lille (2-1) samedi, qui a replacé les Sang et Or devant leurs rivaux lillois, mais tout de même à trois longueurs de Strasbourg et Monaco.

Lyon (10e), opposé à Bordeaux (19e) dans l'après-midi (17h05), fait partie de ce groupe de distancés et doit absolument s'imposer pour continuer de croire à l'Europe.

La deuxième partie de tableau est toujours indécise: à l'exception de Lorient, toutes les équipes jouant dimanche ont fait match nul, stagnant au classement.

Les plus déçus seront sans doute les Clermontois (18e), qui ont évolué en supériorité numérique pendant près d'une heure face à la lanterne rouge messine. Mais les Auvergnats n'ont pas réussi à enfoncer les Mosellans (1-1), ils conservent leurs cinq points d'avance sur ces derniers.

Montpellier et Reims, pas menacés par la zone rouge, se sont quittés dos à dos (0-0), comme Nantes et Angers (1-1).