L1: facile vainqueur d'Angers, Lens retrouve la 2e place du classement

Lens et Loïs Openda ont fait le plein de confiance avant la trêve internationale, avec un large succès samedi contre Angers (3-0) lors de la 28e journée de Ligue 1, une victoire qui permet aux Sang et or de reprendre provisoirement la deuxième place du championnat.

Six jours après un large succès à Clermont (4-0) grâce à un triplé éclair de Loïs Openda, l'attaquant belge a cette fois-ci inscrit un doublé, ses 13e et 14e buts de la saison en Ligue 1. Et justifié sa présence dans la première liste du nouveau sélectionneur belge, Domenico Tedesco, dévoilée vendredi.

Cette deuxième victoire de rang permet à Lens (57 pts) de retrouver pour l'heure la place de dauphin du Paris SG laissée depuis quelques journées à Marseille (3e, 56 pts).

La pression est à présent sur les épaules des Phocéens, qui se déplacent dimanche soir (20h45) à Reims, l'équipe en forme du moment. Et sur celles de Monaco (4e, 51 pts), qui pourrait perdre en cas de contre-performance, dimanche (13h00) à Ajaccio, le contact avec le podium.

Ce succès permet également à Lens de remiser derrière lui le coup de mou vécu récemment, avec une seule victoire en sept rencontres de championnat entre fin janvier et début mars.

A l'inverse, Angers s'enfonce toujours plus dans la crise, avec une 22e défaite en 28 journées, pour 2 victoires et 4 nuls. Avec 10 points, soit 13 de moins que le premier non-relégable, le SCO se dirige tout droit vers la Ligue 2.

Les Angevins ont pourtant semblé être venus à Bollaert avec de bonnes intentions. Ils ont eu le contrôle du ballon dans les premières minutes, mais n'ont pas su en profiter pour mettre en danger le tout récent convoqué en équipe de France, le gardien lensois Brice Samba.

- Guichets fermés -

Après un début de match sans saveur, Lens a débloqué la situation en quelques minutes.

Parfaitement lancé par une longue passe de Salis Abdul Samed, Seko Fofana a ouvert le score d'une frappe croisée que le gardien angevin Paul Bernardoni a touchée sans la détourner suffisamment (26e).

Puis, quelques jours après son deuxième triplé en Ligue 1, Loïs Openda a confirmé son retour en forme: après avoir récupéré le ballon à l'entrée de la surface, il s'est débarrassé de son défenseur en un crochet avant de tromper Bernardoni d'une frappe à ras de terre (30e).

Le Belge s'est offert un doublé quelques secondes après le retour des vestiaires, en débordant l'Angevin Ousmane Camara puis en fixant Bernardoni pour le 3-0 (46e).

Il aurait même pu s'offrir un nouveau triplé sans une parade de Bernardoni (62e), qui a à nouveau évité un score plus large quelques minutes plus tard en stoppant un tir de Seko Fofana (66e).

La fin de rencontre a été plus calme, les Lensois préservant leur score et les Angevins gâchant leurs quelques occasions de sauver l'honneur. Le match s'est terminé au son des chants du public de Bollaert, qui était à guichets fermés pour la 21e fois consécutive.

Les Lensois avaient interverti leurs flocages pour la rencontre, dans le cadre d'une campagne contre le racisme et l'antisémitisme menée avec la Licra et la Ligue de football professionnel (LFP). Loïs Openda a évolué avec le nom d'Angelo Fulgini dans le dos, Seko Fofana avec celui du gardien remplaçant Jean-Louis Leca.