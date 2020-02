L1: fin de série pour Marseille qui grille un joker contre Nantes

Un joker de grillé: après 14 matches sans défaite en Ligue 1, l'Olympique de Marseille a été surpris à domicile par Nantes (3-1), samedi pour la 26e journée.

Rien de très grave au classement, mais l'OM risque de voir sa belle avance pour la 2e place fondre un peu si Lille, 4e à 12 points, bat Toulouse (20h00) ou si Rennes, 3e à 11 points, bat Nîmes dimanche.

C'est dommage, six jours seulement après avoir relégué le Losc à 12 longueurs en gagnant à Pierre-Mauroy (2-1).

La Ligue des champions n'est pas en péril, mais l'objectif des 9 points sur les trois prochains fixé par André Villas-Boas est déjà envolé. Il faudra pour l'OM se refaire à Nîmes, vendredi 28 février.

Mais Nantes a mérité sa victoire, signée de son trio d'attaque, Anthony Limbombe (34), Abdoul Kader Bamba (53), d'une magnifique frappe enveloppée, et Moses Simon (90+2), au bout d'un contre. Morgan Sanson aussi a marqué d'un tir subtil, en pleine lucarne (39).

Mais cela n'a pas suffit à éviter la première défaite de l'OM en L1 depuis celle au Paris SG (4-0), le 27 octobre.

- Même Mandanda a commis une erreur -

La réussite qui colle au pas des Marseillais depuis des mois n'était cette fois pas au rendez-vous, dans un stade Vélodrome plein pour fêter les héros de la victoire à Lille.

La preuve, même le parfait Steve Mandanda a commis une erreur sur le dernier but, relâchant une frappe de Simon dans les pieds mêmes du Nigérian pour le dernier but.

La réussite a plutôt souri au FCN, après six matches sans gagner toutes compétitions confondues. Nantes revient à la hauteur de Lyon avec 37 points.

Les "Canaris" ont bien entamé le match pour prendre les devants.

Anthony Limbombe s'est montré le plus dangereux. Ses élans ont été coupés par Valentin Rongier (11) et Boubacar Kamara (32), mais l'attaquant nantais a fini par tromper la défense marseillaise en se décalant au second poteau pour reprendre d'une tête plongeante un centre d'Abdoul Kader Bamba.

Vexé, l'OM a enfin accéléré. Dario Benedetto s'est jeté sur un ballon relâché par Alban Lafont après une frappe de Valentin Rongier mais n'a touché que le gardien (36).

- Un manque de rigueur défensive -

Si Rongier n'arrive toujours pas à marquer son premier but, l'autre piston du milieu, Morgan Sanson, a ciselé dans la lucarne de Lafont un bijou de frappe enveloppée pour égaliser.

Le N.8 a fêté son but un pouce dans la bouche pour saluer la récente naissance de sa deuxième fille.

Emballés par tant de réussite cette saison, les deux virages de l'Orange Vélodrome, pleins, ont entonné un puissant "Aux armes!" Tout allait bien, leur OM invincible allait encore renverser le match comme à Lille. Mais le film n'était pas fini.

L'OM a un peu oublié pendant cette partie une des forces qui l'ont mené si haut: sa rigueur défensive. Le jeune Bamba en a profité pour marquer lui aussi d'une très belle frappe enveloppée, sur laquelle Steve Mandanda n'a pas bronché.

L'arbitre Jérôme Miguelgorry est quand même allé vérifier à la vidéo que Simon, en position de hors-jeu, n'avait pas touché la balle sur la trajectoire, avant de valider le but.

Mené 2-1, l'OM a poussé pour ne pas connaître une quatrième défaite en L1. Avec la confiance accumulée depuis des mois, Dimitri Payet ou Bouna Sarr faisaient des différences balle au pied, osaient, mais sans autre action dangereuse que cette tête de Benedetto d'un cheveu à côté (86).

Au final, Nantes a enfoncé le clou sur un contre. Fin de série, mais le Vélodrome a quand même chanté et applaudi la sortie de ses joueurs. La fête n'est pas entièrement gâchée.