L1: Guingamp relégué, comme une fatalité

Après 6 ans en Ligue 1, Guingamp va retourner à l'étage inférieur. Sanction presque logique d'une saison mal-née, constellée de décisions hasardeuses et de rendez-vous ratés, à l'image du dernier match à Rennes.

Pire attaque (25 buts), pire défense (64 buts), pire équipe à l'extérieur (11 points) et pire équipe à domicile (15 pts, à égalité avec Monaco), à deux journées de la fin du championnat, le bilan est implacable.

Pas sûr que cela console Marcus Thuram, qui a raté le pénalty de l'espoir à la dernière minute à Rennes (1-1), précipitant définitivement le club en Ligue 2, mais cette relégation est tout sauf une surprise.

Essayer de tirer les conséquences de cet échec cuisant, alors que le club se montrait de plus en plus ambitieux, sera sans doute compliqué et douloureux, mais nécessaire si l'En-Avant ne veut pas s'éterniser en Ligue 2 et veut revoir un jour l'élite.

Avec 6 défaites de rang pour débuter et 31 journées passées en position de lanterne rouge, Guingamp aura passé sa saison à combattre les statistiques qui très tôt ne lui donnaient aucune chance de maintien.

Après avoir rappelé Jocelyn Gourvennec aux manettes en novembre, les Costarmoricains ont pourtant bien cru toucher du doigt ce rêve fou en mars.

C'était à la faveur d'une victoire sur un concurrent direct, Dijon (1-0), qui les avait fait grimper à la 18e place, synonyme de barrage.

- Mercatos ratés -

Mais l'élan s'est évaporé dans les deux semaines de trêve internationale qui ont immédiatement suivi. La défaite en finale de la Coupe de la Ligue aux tirs au but contre Strasbourg, à la reprise, a marqué le dernier tournant négatif.

Après la finale à Lille, Guingamp n'a pris que 4 points en 7 matches.

À chaud, les facteurs expliquant ce naufrage paraissent évidents, à commencer par un recrutement raté sur les deux mercatos.

Les choses s'étaient déjà mal engagées avec le départ précipité de Jimmy Briand, l'un des tauliers de l'équipe, mais que ses frasques avaient rendu indésirable dans le vestiaire.

Orphelin de l'ancien rennais et lyonnais, mais aussi de Yannis Salibur, parti à Saint-Étienne ou de Clément Grenier à Rennes, Guingamp avait misé sur Nolan Roux et Ronny Rodelin, persuadé d'avoir réalisé deux bons coups. Mais leur bilan est au final affligeant.

Deux buts - les deux par Roux - zéro passes décisives, une influence nulle sur l'équipe, ils ont laissé le pauvre Thuram assumer seul le rôle d'arme offensive avec ses 8 buts.

Si la première moitié de saison a été satisfaisante avec 7 réalisations, il a logiquement pêché physiquement ensuite.

Et ce n'est pas le mercato d'hiver qui aura permis de redressé la barre avec le recrutement d'Alexandre Mendy, buteur dimanche mais tout aussi transparent que Roux ou Rodelin le reste du temps.

- Remonter rapidement -

Les paris effectués en faisant revenir en France Papy Djilobodji en défense et Didier Ndong au milieu, auront aussi fait pschit dans les grandes largeurs.

En toute fin de saison, l'image de club "sympa" qui collait à Guingamp depuis des années aura aussi été sérieusement écornée par certaines sorties de son président et particulièrement par les accusations portées contre Caen et Angers.

Bertrand Desplat avait alerté la Ligue de football professionnel de soupçons d'arrangement du match Caen-Angers de la 32e journée, finalement perdu par les Normands.

Des accusations gravissimes portées sur la seule foi d'une boutade lancée par un joueur amateur d'Angers dans un message à deux jeunes du centre de formation guingampais, selon les résultats de l'enquête révélés par Ouest-France vendredi.

Ironie du sort, Caen, 20e à l'époque, a pris depuis 10 points sur 12 possibles et est en passe de se sauver.

Guingamp va maintenant devoir tenter de remonter rapidement en L1 car, malgré une situation financière saine, l'En-Avant était engagé dans des investissements importants à l'image de l'Akademi, le centre de formation, et du ProPark, son centre d'entraînement, sortis de terre ces dernières années.

Avec quels joueurs ? Et aussi quel entraîneur, même si Gourvennec est a priori sous contrat ? Ce ne sont que deux des questions cruciales qui vont se poser dans les semaines à venir et qui détermineront l'avenir du club.