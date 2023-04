L1: l'ancien entraîneur Bouhazama quitte Angers

Le club d'Angers a annoncé mardi qu'il se séparait d'Abdel Bouhazama, longtemps chargé de la formation et éphémère entraîneur de la lanterne rouge de Ligue 1, écarté de son poste début mars après des propos sexistes.

"Angers SCO remercie Abdel Bouhazama pour son investissement et son implication lors des 10 dernières années au sein du club et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière", a ajouté le club dans un communiqué annonçant "la fin de leurs relations contractuelles".

Arrivé à Angers il y a 10 ans, Bouhazama, 54 ans, a longtemps été chargé du centre de formation et de l'équipe réserve avant de prendre le relais à la tête de l'équipe première lors du limogeage de Gérald Baticle fin novembre.

D'abord nommé par intérim puis confirmé à son poste, il n'a pas su ralentir la spirale infernale d'un club qui compte déjà 23 défaites en 31 matches de championnat et dont la relégation en Ligue 2 pourrait être officielle dès la prochaine journée, alors qu'il accueille le Paris SG vendredi.

Et son faible crédit s'est évaporé début mars quand il a cherché lors d'une causerie d'avant-match à encourager un joueur poursuivi pour agression sexuelle en minimisant les faits, choquant son vestiaire et bien au-delà.

La commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) l'a sanctionné d'un mois de suspension pour ces propos. Une mesure symbolique puisqu'il avait été débarqué de son poste d'entraîneur dans la foulée de leur révélation dans la presse, tout en restant salarié du club.

Longtemps réputé comme un club solide, loin des paillettes et des scandales, Angers vit une saison sportive catastrophique, désormais sous la houlette d'Alexandre Dujeux, ancien adjoint de Baticle puis de Bouhazama.

Et depuis plus de trois ans, le SCO collectionne les déboires extra-sportifs, entre recours aux prud'hommes d'anciens joueurs ou salariés et poursuites contre son président et propriétaire, Saïd Chabane, pour agressions sexuelles aggravées et plus récemment pour blanchiment en bande organisée. Fin mars, Saïd Chabane a quitté la présidence du club et cédé sa place à son fils Romain.