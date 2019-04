L1: l'Europe s'éloigne pour Rennes, neutralisé par Nice

Pour Rennes, le chemin de l'Europe passera sans doute par un exploit contre le Paris SG en finale de la Coupe de France dans deux semaines, après son 0-0 contre Nice dimanche, pour la 32e journée de Ligue 1.

Avec 43 points, Rennes n'est que 10e et accuse un retard de 8 points sur Marseille (4e) et 7 sur Saint-Étienne (5e), qui reçoit Bordeaux un peu plus tard.

Pour Nice, c'est en revanche un bon point qui porte à 48 son pécule. Positionné au 8e rang, les Azuréens restent en embuscade dans la course à l'Europe.

Rennes avait obligatoirement besoin d'un succès mais l'approche de la finale de la Coupe de France contre le PSG le 27 avril a obligé Julien Stephan, déjà privé de son capitaine Benjamin André, expulsé mardi à Nîmes, à jongler avec les risques de suspension de trois de ses joueurs majeurs en cas d'avertissement contre Nice: Mbaye Niang et Ismaïla Sarr en attaque et Clément Grenier au milieu.

Le premier a tout de même été titularisé et a réalisé une très bonne entame de jeu, ponctuée par un tir boxé par Walter Benitez en corner (12e).

Niang est sorti à l'heure de jeu pour laisser entrer Sarr qui s'est signalé par une demi-volée détournée par Benitez (71e).

Grenier est, quant à lui, entré à vingt minutes du terme pour remplacer le Suédois Jakob Johansson qui revenait de blessure et n'avait pas 90 minutes dans les jambes.

Mais malgré de bonnes intentions et des idées intéressantes dans l'animation offensive, un léger manque de précision ou de réussite a coûté aux rouges et noirs les quelques demi-secondes ou les millimètres qui lui auraient permis de marquer.

Les montants trouvés sur coup-franc par Hatem Ben Arfa ou deux fois dans les dix dernières minutes par Adrien Hunou, d'une tête aux six mètres et d'une frappe puissante encore plus proche, témoignent de ce réalisme qui semble fuir depuis quelques temps les Bretons.

Nice, quant à lui, a été fidèle à sa saison: solide défensivement, bon dans la construction jusqu'à 30 mètres du but adverse, mais rarement dangereux, même si Pierre Lees-Melou, Ignatius Ganago ou Youcef Attal ont eu la balle du hold-up dans les toutes derrières minutes.

Mais ce nul chez un rival direct reste une bonne opération pour les Aiglons qui vont maintenant recevoir Caen puis Guingamp, les deux derniers du classement pour essayer de se rapprocher un peu plus de leur rêve européen.

Résultats de la 32e journée de la Ligue 1 de football:

vendredi

Dijon - Amiens 0 - 0

Nantes - Lyon 2 - 1

samedi

Marseille - Nîmes 2 - 1

Strasbourg - Guingamp 3 - 3

Caen - Angers 0 - 1

Monaco - Reims 0 - 0

dimanche

Montpellier - Toulouse 2 - 1

Rennes - Nice 0 - 0

(17h00) Saint-Etienne - Bordeaux

(21h00) Lille - Paris SG