L1: l'ex-défenseur du Bayern Jérôme Boateng signe à Lyon pour 2 saisons

L'ancien défenseur allemand du Bayern Munich Jérôme Boateng a signé mercredi à l'Olympique lyonnais pour deux saisons, a annoncé le club rhodanien dans un communiqué.

Le champion du monde 2014, qui aura 33 ans vendredi, était libre depuis la fin de son contrat à Munich fin juin, et vient de s'engager avec l'OL jusqu'en 2023.

"L'Olympique Lyonnais se réjouit de l'arrivée de Jérôme Boateng, 5e joueur allemand de l'histoire du club et 5e recrue de ce mercato estival qui répond parfaitement à la stratégie de recrutement que l'OL et Peter Bosz s'étaient fixés", écrit le club de Jean-Michel Aulas.

Le nouveau défenseur central de l'OL a livré une saison 2020-2021 pleine en participant à 39 matches avec le Bayern, après plusieurs exercices émaillés par des blessures qui l'ont régulièrement éloigné des terrains.

"Je suis très excité, c'est ma première fois ici à Lyon, j'ai reçu un bel accueil. J'ai hâte de rencontrer mes coéquipiers et l'ensemble du club, de voir le stade et de rencontrer les supporters", a déclaré Boateng dans une vidéo publiée mercredi par l'OL sur ses réseaux sociaux.

Le défenseur central de 1,90 m, pièce maîtresse de la Mannschaft championne du monde en 2014 et pilier du Bayern Munich depuis 2011, avec lequel il a conquis neuf Bundesliga et deux Ligues des champions (2013 et 2020), vient renforcer un secteur défensif lyonnais à la peine, avec 7 buts encaissés en 4 matches de Ligue 1.

Laissé libre par le club bavarois après le recrutement du français Dayot Upamecano dans l'axe de la défense, Boateng est resté libre de tout contrat pendant l'été avant d'arriver mardi à Lyon. Il a signé son contrat mercredi, après la fin du mercato mais avant la date limite d'inscription de joueurs en Coupe d'Europe, ce qui doit lui permettre d'être qualifié pour disputer la Ligue Europa à laquelle participent les Lyonnais.

Aux côtés de l'international suisse Xherdan Shaqiri, arrivé à Lyon fin août, il fera figure de nouvelle tête de gondole du projet sportif lyonnais mené par l'entraîneur néerlandais Peter Bosz, orphelin de l'attaquant Memphis Depay parti à Barcelone cet été.

Jusqu'à présent, Lyon comptait seulement en défense centrale sur l'international belge Jason Denayer, à peine rétabli du Covid-19, le vétéran Damien Da Silva (33 ans), arrivé libre de Rennes et exclu vendredi à Nantes (1-0), ainsi que deux jeunes du centre de formation, Castello Lukeba et Sinaly Diomandé. Le Brésilien Marcelo Guedes (34 ans) a été écarté de l'effectif en août pour un comportement inapproprié.

Jérôme Boateng s'apprêté à découvrir son 5e club après être passé par le Herta Berlin où il a été formé, Hambourg (2007-2010) puis Manchester City (2010-2011) et le Bayern (363 matches, 10 buts).