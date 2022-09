L1: l'officialisation du rachat de l'Olympique lyonnais reportée de quelques jours (club)

L'officialisation du rachat de la quasi-totalité des parts d'OL Groupe (OLG), la holding qui chapeaute l'Olympique lyonnais (Ligue 1 de football), par le milliardaire américain John Textor a été différée de quelques jours, a annoncé OLG vendredi.

Dans un communiqué reçu par l'AFP, le groupe de Jean-Michel Aulas tient à rassurer sur le fait que l'opération, dont la conclusion était initialement attendue le 30 septembre, demeure en bonne voie et "devrait aboutir dans les tout prochains jours".

"La société informera le marché dès que ces discussions auront abouti et qu'une nouvelle date aura été fixée", ajoute l'OLG au sujet de cette prise de contrôle valorisée à près de 800 millions d'euros.

Selon le groupe, il reste "aux parties à finaliser dans les prochaines semaines la documentation juridique, notamment pour les principaux financements d’Eagle Football, et les étapes mécaniques nécessaires à la bonne réalisation de l’opération. Le temps nécessaire à cette finalisation ne permettra pas la réalisation de l'opération le 30 septembre 2022, comme initialement prévu".

Mercredi, une source proche du dossier avait confié à l'AFP que l'opération de conclusion suivait son cours et prévenu qu'une annonce différée de quelques jours n'était pas à exclure, comme cela peut parfois se produire dans les transactions de ce volume, sans toutefois remettre en cause le processus de cession.

Cette date du 30 septembre n'était d'ailleurs donnée qu'à "titre indicatif" dans le prospectus adressé aux actionnaires après l'Assemblée générale extraordinaire d'OL Groupe qui s'est tenue le 29 juillet.

"La réalisation de l'opération devrait intervenir dès septembre 2022 et en tout état de cause au cours du second semestre 2022. L'augmentation de capital devrait être réalisée au cours de l'été. La clôture de l'offre pourrait avoir lieu au cours du quatrième trimestre de 2022", était-il stipulé également dans le communiqué de presse publié le 8 juillet après la signature du contrat relatif aux conditions d'acquisition.

Au travers de la société Eagle Football Holdings LLC, John Textor doit acquérir, comme annoncé par OL Groupe, la totalité des actions et la moitié des Osranes (obligations convertibles en actions pour financer la construction du Groupama stadium) détenues par Holnest -la holding de la famille Aulas-, plus la totalité des actions et des Osranes détenues par Pathé (Jérôme Seydoux) et le fonds d'investissement chinois IDG Capitals.

Holnest détient 27,72% du capital. Pathé (19,36%) et IDG (19,85%) avaient annoncé le 9 mars dernier vouloir céder leurs parts.

Au final, John Textor et son groupe détiendront près de 79% des parts sociales après remboursement des Osranes en actions et Holnest plus que 8%.

Le milliardaire américain est déjà présent au capital du club londonien de Crystal Palace et actionnaire majoritaire de Botafogo (1ère div. brésilienne) et du RWD Molenbeek (2e div. belge).