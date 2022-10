L1: L'OM cale complètement et laisse filer Lens

L'OM n'avance plus, mais vraiment plus du tout: malgré une prestation de qualité, l'équipe d'Igor Tudor a concédé samedi contre Lens au Vélodrome sa troisième défaite consécutive (1-0) et reste en dehors du podium alors que son adversaire du soir s'installe à la deuxième place.

A quatre jours d'un très important déplacement à Francfort en Ligue des Champions, ce nouvel échec est évidemment inquiétant pour les Marseillais. Pourtant, les trois revers de cette triste série ne se ressemblent pas beaucoup.

Contre Ajaccio, l'OM a perdu par inadvertance (2-1), à Paris, il a chuté face à plus fort que lui (1-0), alors que ce samedi, il a péché un peu par malchance et un peu par maladresse au bout d'un sommet de bon niveau entre deux équipes qui ont montré qu'elles méritaient leurs statuts de candidates à l'Europe.

Jeudi, l'entraîneur marseillais Igor Tudor avait assuré qu'il ne regardait pas le classement. Et désormais ? Il devrait peut-être, car son équipe pourrait glisser à la 6e place à l'issue de la 12e journée dimanche, en cas de succès de Rennes (5e) et Monaco (6e), autres rivaux directs pour la qualification en Ligue des Champions.

- Sommet d'intensité -

L'OM pourtant n'a pas fait un mauvais match samedi, mais il peine vraiment à marquer et a cédé sur une action malheureuse, la frappe de Pereira Da Costa étant déviée par Balerdi, qui a lobé Pau Lopez (1-0, 79e).

Il y a un peu plus d'un an, le duel entre les deux équipes au Vélodrome, remporté par Lens (3-2), avait déjà été formidable et avait profondément marqué Jorge Sampaoli, choqué par l'intensité du jeu des Sang et Or et la brutalité de leurs contre-attaques.

Samedi, le match a été du même tonneau, du moins la première période, vrai sommet d'intensité à l'échelle de la L1. Dans une grosse ambiance malgré la fermeture du bas du Virage Sud, les deux équipes ont en effet livré une furieuse bataille, sans qu'aucune ne parvienne à prendre l'avantage.

Même si Openda (10e) et Fofana (37e) ont été dangereux côté Sang et Or, c'est tout de même Marseille qui est passé le plus près de l'ouverture du score, avec des tentatives de Harit (30e) et Sanchez (44e) contrecarrées par Samba, ou de Clauss, tout près de marquer contre son ancienne équipe sur une passe de rêve de Sanchez (44e).

Entre-temps, dès la 20e minute, Tudor avait déjà fait sortir Kolasinac, de retour de blessure et manifestement gêné à la jambe droite, autant que par l'activité d'Openda et Sotoca et par un carton jaune reçu d'entrée.

- La C1 pour guérir -

La sortie du Bosnien n'est pas une très bonne nouvelle pour la défense de l'OM, qui sera encore privée de Gigot (suspendu) la semaine prochaine à Strasbourg et alors que l'état physique de Bailly, absent samedi, n'est pas connu.

En attendant, c'est Gueye qui est passé troisième défenseur central, avec plus ou moins de bonheur, mais sans que l'OM en soit trop fragilisé, l'équipe de Tudor ne concédant que quelques bribes d'occasions aux Lensois et à Fofana en particulier avant le but de Pereira Da Costa.

L'OM de son côté aurait vraiment dû marquer, par Mbemba qui a tiré sur Samba en excellente position (63e) ou par Guendouzi, stoppé de justesse par Danso (75e).

Mais les Marseillais n'y sont pas parvenus et les voilà en situation bien moins favorable qu'il y a 15 jours en L1, quand ils étaient invaincus et solides deuxièmes.

Dès mercredi, la Ligue des Champions peut faire office de médicament miracle. Mais la L1 reste une priorité et avant la Coupe du Monde, l'OM n'a que des grands rendez-vous, à Strasbourg, contre Lyon et à Monaco.