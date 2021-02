L1: l'OM en crise bute sur Lens

Au lendemain de la mise à pied de l'entraîneur Andre Villas-Boas, Marseille, conquérant en première période, a ensuite dilapidé son avance et concédé le nul (2-2) sur la pelouse d'une équipe de Lens accrocheuse, mercredi lors de la 23e journée de L1.

A quatre jours du "Classique" face au Paris SG, l'OM, qui était dirigé par Nasser Larguet, le directeur du centre de formation, a d'abord rassuré par sa détermination, son envie et son réalisme offensif qui lui ont permis de mener 2-0 à la mi-temps grâce à Florian Thauvin (37e) et Arkadiusz Milik, la recrue phare du mercato d'hiver (45e+2).

Mais au retour des vestiaires, les Phocéens sont retombés dans leurs travers en concédant un but de Florian Sotoca au bout de 25 secondes (46e), puis l'égalisation de Facundo Medina à l'heure de jeu (61e). Ils ont ensuite résisté tant bien que mal aux offensives adverses pour mettre fin à une série de trois défaites consécutives en championnat.

Après les graves incidents provoqués samedi après-midi par des supporters au centre d'entraînement du club et qui avaient entraîné le report de la rencontre prévue quelques heures plus tard face à Rennes, la conférence de presse surréaliste d'AVB, qui avait annoncé vouloir démissionner avant d'être écarté par sa direction quelques heures plus tard mardi, était venue alourdir un climat déjà très pesant pour l'OM.

Ce match nul au stade Bollaert-Delelis ne fait pas les affaires du club phocéen, qui a connu un mois de janvier catastrophique et a quasiment dit adieu à la possibilité de retrouver la Ligue des champions l'année prochaine.

L'OM, qui n'a plus gagné depuis cinq matches en L1 (2 nuls, 3 défaites), pointe à une décevante 9e place avec 33 points, à 15 longueurs du troisième, le PSG.

Lens, en revanche, continue de surprendre et conserve sa flatteuse septième place avec 35 unités au compteur.

Après une bonne entame de Marseille, le RCL a repris le contrôle de la partie. Un but de Simon Banza a ainsi été refusé pour un hors-jeu préalable de Sotoca (11e). Ce dernier a ensuite vendangé une superbe occasion en tirant à côté après avoir été bien servi par Seko Fofana dans la surface (23e). Puis Jonathan Clauss a mis le capitaine marseillais Steve Mandanda à contribution d'une reprise de volée de vingt mètres (32e).

- Milik récompensé -

Entre-temps, Milik avait tenté de réveiller la formation marseillaise, d'abord en allant au contact de Leca sur une balle en profondeur (23e), puis avec une tentative de lob de 50 mètres mal ajustée (25e) et une tête qui a fui le cadre de peu (27e).

Et c'est bien l'OM qui a fini par ouvrir le score: servi dans la surface d'un petit ballon aérien, Thauvin a enchaîné un contrôle du gauche et une frappe croisée du droit qui a fait mouche avec l'aide du poteau droit (0-1, 37e).

Ce septième but de la saison de "Flotov", impliqué sur presque la moitié des buts phocéens en L1 en y ajoutant ses sept passes décisives, a libéré son équipe, qui a fini la première période très fort.

Juste avant la mi-temps, Milik a été récompensé de son énorme activité en doublant la mise d'un tacle rageur sur un entre-tir d'Alvaro Gonzalez (0-2, 45e+3).

Mais dès le retour des vestiaires, le bel édifice marseillais s'est fissuré après la réduction du score de Sotoca sur un centre d'Arnaud Kalimuendo (46e), avant de s'effondrer avec l'égalisation de Medina sur un centre de Clauss (61e).

Les Phocéens, qui ont semblé à court de jus, ont ensuite plié à de nombreuses reprises face aux offensives lensoises, à l'image d'une reprise de Banza (71e), d'un tir de Sotoca (71e) ou de deux tentatives de l'intenable Fofana qui ont frôlé le poteau de Mandanda (73e, 81e).