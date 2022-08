L1: L'OM a encore du boulot, mais il avance

Tout n'est pas encore parfait, rien n'est encore totalement maîtrisé mais l'OM avance: vainqueur 2-1 de Nantes samedi au Vélodrome, qui a fait connaissance avec Alexis Sanchez, Marseille compte sept points en trois matchs, une bonne base de travail pour Igor Tudor.

Entre l'OM très convaincant de la première journée contre Reims (4-1) et celui décevant et brouillon qui a failli sombrer dimanche dernier à Brest (1-1), où était la vérité ?

Le match de samedi n'a pas apporté de réponse définitive car il a fallu un but contre son camp de Nicolas Pallois dans une fin de match incertaine (2-1, 82e) pour que l'OM s'impose et rejoigne Lens en tête du classement provisoire.

Toujours sans Dimitri Payet, encore remplaçant, mais avec le retour de Pau Lopez et les premières titularisations de la nouvelle idole Alexis Sanchez et de Jordan Veretout, l'équipe de Tudor a en tous cas tout de suite montré qu'elle avait retrouvé de la férocité au pressing.

L'équipe de départ du technicien croate, à nouveau sifflé par le Vélodrome, ne faisait place qu'à un seul joueur naturellement offensif - Sanchez - mais le volume de jeu de Jonathan Clauss, Veretout ou Valentin Rongier, ainsi que la puissance de Nuno Tavares a permis de compenser.

La première période a pourtant surtout été marquée par les premiers pas parfois assez éblouissants d'Alexis Sanchez dans son nouveau stade. A 33 ans, le Chilien n'a sans doute plus ses jambes de Barcelone ou d'Arsenal mais la technique est restée pure.

Tant qu'il a eu de l'essence, Sanchez a tenté beaucoup et raté très peu, se rendant disponible pour les milieux de terrain et ouvrant le jeu par ses prises de balle et ses enchaînements.

- Pallois maladroit -

En dehors d'une occasion initiale de Clauss lancé par Veretout (5e), il a ainsi été de toutes les actions offensives marquantes de l'OM en première période, avec notamment une jolie frappe en pivot (37e) ou une bonne passe en profondeur pour Guendouzi (39e).

Surtout, à la 13e minute, il aurait dû obtenir un penalty sur un tacle dangereux de Girotto, l'OM ne gagnant finalement qu'un corner.

Mais la justesse technique du joueur arrivé de l'Inter Milan est très au-dessus de la moyenne et tous n'ont pas fait aussi bien. Dans la période de grosse domination marseillaise, quelques coups ont ainsi été mal joués, par Guendouzi notamment, et Nantes a pu continuer à espérer.

Deux contres menés par Fabio puis Ludovic Blas, avec à chaque fois Moses Simon à la conclusion, ont ainsi fait très peur aux Marseillais, sauvés sur le deuxième par un très bon arrêt de Pau Lopez.

Finalement, l'OM a trouvé l'ouverture sur le deuxième temps d'un corner, avec une conclusion signée Chancel Mbemba (1-0, 70e), certainement le meilleur défenseur marseilllais de ce début de saison hésitant.

Marseille s'est ensuite mis en danger avec un penalty évitable concédé par Samuel Gigot, expulsé sur le coup. Blas l'a transformé d'une frappe de mule (1-1, 78e) et l'OM, alors, avait vraiment mauvaise mine.

Tudor a même été obligé de faire entrer un défenseur supplémentaire, Duje Caleta-Car, et de sortir Cengiz Under, à peine entré et qui a directement filé aux vestiaires, furieux.

L'affaire aurait donc pu mal tourner mais Pallois, d'une tête maladroite, a finalement remis Marseille dans le sens de la marche. Avant la Ligue des Champions, la suite passe par Nice et Auxerre, avec la réception de Clermont entre les deux. Il y a des points à prendre, et du travail à faire.