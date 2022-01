L1: l'OM gagne 2-0 à Lens et prend la 2e place à Nice qui joue dimanche

Marseille s'est imposé à Lens (2-0) samedi, un cinquième succès consécutif à l'extérieur en Ligue 1 qui permet à l'OM d'occuper la deuxième place (40 points) avant le déplacement de Nice, troisième (39 pts), dimanche à Metz.

L'OM a pris le dessus sur les Sang et Or (7es avec 33 pts) grâce à un penalty du capitaine Dimitri Payet (34e), son huitième but en Championnat, et un but de sa nouvelle recrue, Cédric Bakambu (77e), décisif deux minutes après son entrée en jeu. Les Marseillais ont encore un match à rejouer contre Lyon, le 1er ou le 10 février en fonction de leur parcours en Coupe de France.