L1: l'OM se donne un peu d'air contre Lyon, le PSG fait le minimum à Lorient

Marseille s'est offert un petit répit en retrouvant la victoire dans un choc important contre Lyon (1-0), un rebond qui replace l'OM à la 4e place du classement de Ligue 1, toujours dominé après 14 journées par le Paris SG, vainqueur à Lorient (2-1) dimanche.

Le Stade Vélodrome, très vindicatif envers les joueurs et surtout l'entraîneur Igor Tudor après la déroute européenne contre Tottenham -- défaite 2-1 et élimination de toutes les coupes d'Europe --, n'aurait sans doute pas supporté une cinquième défaite en six matches.

Contre l'OL, rival à son niveau, Marseille a retrouvé une partie de son allant offensif, avec une première période encore impressionnante, comme souvent, et une seconde moitié une nouvelle fois moins solide.

Mais cette fois, le club phocéen a tenu, arrachant sa première victoire depuis le 12 octobre et un succès à Lisbonne contre le Sporting (2-0) en Ligue des champions. Depuis, Marseille restait sur quatre revers et un nul.

Tout n'est pas encore parfait pour l'OM, mais les intentions affichées à domicile devraient offrir un peu de répit à Tudor, d'autant que ce dernier s'est finalement décidé à relancer l'idole locale Dimitri Payet, entré en fin de match.

Mais il faudra confirmer dimanche à Monaco (5e), qui le talonne au classement avec autant de points mais une différence de buts inférieure. Un nouveau défi de taille, car les Monégasques ont montré de belles choses à Toulouse en s'imposant 2-0 dimanche.

L'OL, de son côté, concède une deuxième défaite sous l'ère Laurent Blanc et reste au 8e rang, toujours distancé.

Loin devant, le leader parisien a fait le travail à Lorient, sans briller.

Sans Lionel Messi préservé à cause d'une inflammation au tendon d'Achille, le PSG a encore compté sur Neymar pour s'imposer contre l'équipe surprise de cette saison de Ligue 1.

Le Brésilien, "irréprochable" depuis le début de l'été selon son entraîneur Christophe Galtier, a marqué son onzième but de la saison (9e) avant d'offrir une passe décisive à Danilo Pereira (81e), sa neuvième depuis l'ouverture du Championnat de France.

"Notre salut est venu de l'envie des joueurs d'aller chercher la victoire", a reconnu Galtier, sans occulter une certaine "retenue" observée parmi les candidats à une sélection pour le Mondial-2022, qui commence dans deux semaines.

Paris retrouve cinq points d'avance au classement sur Lens, vainqueur samedi à Angers (2-1). Lorient (27 points) glisse à la sixième place après cette deuxième défaite d'affilée.

- Rennes miraculé à Lille -

Une longueur devant le trio Marseille-Monaco-Lorient, le Stade rennais (3e, 28 pts) n'a pris qu'un point dimanche à Lille, mais il s'en contentera.

Car les Bretons, si dangereux ces dernières semaines en championnat, ont clairement souffert face à Lille. Le Losc, incapable d'aller chercher la victoire malgré un poteau de Djalo et de multiples occasions, a souvent buté sur un Steve Mandanda héroïque en fin de rencontre.

Le gardien rennais, qui espère toujours figurer mercredi dans la liste de Didier Deschamps pour le Mondial, s'est bien rattrapé, après avoir relâché un ballon anodin sur le but de José Fonte (16e). Benjamin Bourigeaud a égalisé sur un penalty généreux (58e).

"C'est difficile, ce n'est pas le premier match qu'on n'arrive pas à tuer", s'est désolé au micro de Canal+ Jonathan David, l'attaquant de Lille, toujours septième du classement.

- Nice enchaîne, Clermont brade -

L'OGC Nice, candidat comme Monaco et Rennes aux places européennes mais beaucoup moins en vue en début de saison, a poursuivi son renouveau en s'imposant contre Brest (1-0) grâce à Gaëtan Laborde, venu dévier une frappe de Sofiane Diop. Les Niçois prennent la neuvième place avec ce deuxième succès de suite.

A égalité de points avec Nice, Clermont (10e) a de son côté manqué une importante occasion de se donner de l'air en concédant le nul contre Montpellier (1-1): les Auvergnats pourront s'en vouloir d'avoir raté deux penalties.

Enfin, Nantes, réduit à dix et fatigué par son match de Ligue Europa de jeudi en Grèce (victoire 2-0 contre l'Olympiakos), a été battu par Reims (1-0) et n'a qu'un point d'avance sur la zone rouge.