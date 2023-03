L1: Lacazette et Blas, les boussoles de Lyon et Nantes

La vie sans eux est difficile: Alexandre Lacazette et Ludovic Blas servent de boussoles et parfois de bouées de sauvetage à Lyon et Nantes, opposés vendredi (21h00) au Groupama stadium en Ligue 1 avant des retrouvailles le 5 avril en demi-finale de Coupe de France.

L'entrée en jeu du capitaine Lacazette (32 ans) a été déterminante pour l'OL la semaine dernière à Lille avec un doublé offrant un inespéré résultat nul (3-3) qui entretient l'espoir d'arracher la cinquième place, qualificative pour la Ligue Europa Conférence.

Rennes, son actuel occupant, est à sept longueurs mais il faut aussi dépasser Nice, Lille et Lorient. La Coupe de France laisse aussi un espoir à Lyon, dixième, d'aller en Ligue Europa.

Lacazette, de retour à l'OL après cinq ans à Arsenal, a inscrit à Lille ses quinzième et seizième buts en championnat, auxquels s'ajoutent les trois qu'il a marqués en Coupe.

L'ancien Gunner, surnommé "le Général", agit comme un repère sans qui rien ne se passe, ou presque. Et son absence a pesé ces dernières semaines.

Il s'était blessé derrière une cuisse lors de la victoire 2-1 à Lens, le 12 février.

- Cache-misère -

Sans lui, l'Olympique lyonnais s'est qualifié en Coupe contre Grenoble (L2, 2-1) avant de perdre 2-1 contre le promu Auxerre, de gagner chez la lanterne rouge Angers (3-1) après une première période terne, et d'être tenu en échec à domicile par Lorient (0-0), rencontre que les hommes de Laurent Blanc auraient pu gagner.

Cache-misère de l'attaque de Lyon, Lacazette ne garantit pas pour autant le succès, comme l'illustrent les défaites à domicile contre Clermont (1-0) ou Strasbourg (2-1), face à qui l'avant-centre a réduit la marque sur penalty.

"Quand on a un très bon joueur et un buteur dans votre groupe, quand il est là tout va bien et quand il n'est pas là, cela va un peu moins bien car les buts c'est la chose la plus difficile à obtenir. C'est là que l'on s'en aperçoit", insiste Laurent Blanc.

Un phare donc, comme Ludovic Blas (25 ans) chez les Canaris, dont il voulait quitter le nid l'été dernier après une saison à quinze buts, dont dix en championnat et cinq en Coupe.

Son départ à Lille était quasiment acté mais il a été contraint de rester.

Si le milieu de terrain offensif a dû surmonter sa déception, il reste sur les standards de l'exercice 2021/22 avec six buts en Ligue 1, dont quatre depuis le début de l'année, et trois en Ligue Europa.

Orphelin de son ancien complice Randal Kolo Muani, parti à Francfort, le joueur sous contrat jusqu'en 2024 doit maintenant trouver des connexions avec Mostafa Mohamed ou Andy Delort.

- "Faire beaucoup mieux" -

Avec Blas, les statistiques peuvent parfois contredire l'impression visuelle. L'ancien Guingampais, en effet, a toujours eu cette allure tranquille de joueur qui semble tout faire avec facilité et avec cette incapacité apparente à se faire mal.

Sauf que la vie sans Blas devient vite monotone et le but adverse presque inatteignable pour les Nantais.

Lui affiche ses ambitions personnelles, sans masquer ses axes de progression.

"Sans parler d'être décisif, je dois être plus dans l'avant-dernière passe, peser encore plus sur le jeu de l'équipe. J'ai moins d'occasions, il faut que je me les procure différemment", racontait récemment le stratége du FCN, lequel caresse l'espoir de rejoindre un jour l'équipe de France.

"J'essaie de travailler pour, c'est un objectif, mais je pense que je suis encore loin de ce niveau-là. Je suis conscient de mes qualités, mais je sais que je peux faire beaucoup mieux", dit-il.

Lacazette, lui a probablement abandonné cette idée après seize sélections (3 buts) dont la dernière en novembre 2017 contre l'Allemagne (2-2) avec pourtant un doublé à la clé.