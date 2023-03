L1: le Paris SG à Brest pour des jours meilleurs

Encore une fois éliminé en huitième de finale de Ligue des champions, le Paris SG retrouve l'ordinaire et la Ligue 1 samedi à Brest (21h00) pour tenter de soigner les maux devenus chroniques au printemps et réparer un peu l'affront européen.

Avant cette 27e journée, il reste douze matches pour un onzième titre de champion de France, qui permettrait aux Parisiens de passer un peu de baume sur leurs plaies d'une saison, encore une fois ratée après leur élimination contre le Bayern Munich (2-0, 1-0 à l'aller), qui fait suite à celle en Coupe de France à Marseille (2-1) il y a un mois.

Car depuis mercredi soir, les critiques pleuvent de nouveau sur le club "bling-bling" ou "de rock stars", mais encore une fois impuissant en C1.

Ce nouvel échec aussi tôt dans la compétition fait une nouvelle fois tâche, bien loin des ambitions de QSI (Qatar Sports Investments) qui a un seul objectif depuis son arrivée en 2011: gagner la Ligue des champions.

Le PSG en est à cinq éliminations en huitième de finale sur les sept dernières éditions de la Ligue des champions: selon le statisticien Opta, seul Arsenal (177) fait pire que Paris (137) en nombre de matches disputés en C1, sans avoir jamais remporté la "Coupe aux grandes oreilles".

Abattus, déçus ou résignés ? Face à Brest (15e), qui lutte pour son maintien en Ligue 1, les joueurs de Christophe Galtier essayeront de reprendre un peu de couleurs.

- "Se projeter" sur le championnat -

Interrogé vendredi sur une éventuelle démobilisation de ses joueurs, Galtier, qui a "évacué la déception" à titre personnel, a affirmé que oui, "il y a toujours un risque".

Mercredi, après l'élimination, "les joueurs étaient fatigués et très déçus. De la résignation? Non. Mais de la déception. On en a parlé tous ensemble ce matin. C'est comme ça. Il y avait beaucoup d'attentes, chez nous en interne (...). Il faut maintenant se projeter sur l'objectif du championnat", a déclaré l'entraîneur.

"Le titre n'est pas facile, gagner n'est pas normal. Gagner, c'est difficile. Certes, nous avons huit points d'avance. Mais il faudra se battre jusqu'au bout", a-t-il insisté.

Avec cette belle marge sur son dauphin marseillais, Paris ne doit pas flancher mentalement pour être sûr de finir champion. Et par le passé, lorsqu'elle s'est retrouvée dans cette situation, l'équipe parisienne a su rebondir.

Après la remontada à Barcelone (6-1, victoire 4-0 à l'aller), en 2017, le PSG avait gagné à Lorient (2-1), puis les cinq matches suivants en L1. Mais c'est l'AS Monaco de Mbappé qui avait terminé champion.

- Le PSG a déjà su rebondir -

Après l'échec contre Manchester United (3-1, victoire 2-0 à l'aller), le PSG s'était imposé contre l'Olympique de Marseille (3-1) et avait terminé champion.

L'année dernière, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi avait remporté également le championnat, même si le moral des joueurs avait été très touché après l'élimination face au Real Madrid.

Samedi en championnat, les Parisiens emmenés par Mbappé devront faire sans leur capitaine Marquinhos: victime d'une lésion d'insertion des muscles abdominaux, il sera absent au moins dix jours.

Le Brésilien finalement trop gêné aux côtes a cédé sa place à Munich au bout de 35 minutes, et c'est son remplaçant Nordi Mukiele qui ensuite n'est pas revenu après la pause. Il sera également absent samedi à Brest car il reste en soins pour une douleur aux ischios jambiers.

Tout comme Achraf Hakimi, qui reprendra l'entraînement la semaine prochaine à la suite de douleurs musculaires, selon un point médical.

Le défenseur marocain, englué dans une affaire judiciaire après sa mise en examen pour viol la semaine dernière, était titulaire mercredi à Munich et a reçu le "soutien" de son club.

L'organisation en 3-5-2, utilisée depuis plusieurs matches par Galtier comme en début de saison, pourra-t-elle être mise en place samedi en dépit de tous ces forfaits ? "Des changements tactiques? Peut-être, j'attends de savoir si El Chadaille (Bitshiabu) peut démarrer le match. On fera un point demain", a indiqué le coach à PSG TV.