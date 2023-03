L1: le Paris SG perd pied de nouveau contre Rennes

Le Paris Saint-Germain, sans saveur ni intensité, a chuté au Parc des Princes contre Rennes (2-0), porté par un grand Steve Mandanda dans ses cages, dimanche lors de la 28e journée de Ligue 1.

Cette fois, Kylian Mbappé, capitaine, n'a pas pu sauver Paris, malgré ses nombreux appels. Il est quand même allé saluer les supporters à la fin du match, à la différence de Leo Messi, qui a regagné les vestiaires dès le coup de sifflet final.

Bien pris par les Rennais, l'attaquant français n'a pas été aidé par l'Argentin, invisible pendant le match. Il avait reçu quelques sifflets lors de l'annonce de la composition du match.

Quasi inexistants en seconde période et dépassés en défense -- largement remaniée à caue des blessures de Marquinhos, Ramos et Kimpembe --, les Parisiens ont aussi été dominés dans les duels.

Et quand ils se sont approchés des cages rennaises, Steve Mandanda a réalisé de superbes parades, notamment sur une frappe enroulée de Marco Verratti (84e).

Devant, les Rennais ont été portés par un très bon Kalimuendo (47e), omniprésent, et par Benjamin Bourigeaud, auteur de la passe décisive sur le but de Toko Ekambi (44e).

Avec une victoire à Reims dimanche soir, l'Olympique de Marseille pourrait revenir à sept points des Parisiens. Lens est provisoire deuxième avec neuf points de retard.

Déjà vainqueur à l'aller, Rennes a gagné ses deux confrontations avec le PSG cette saison.

Monaco a, lui, retrouvé le succès à Ajaccio (2-0) après trois matches sans victoire, et reste toujours en course pour le podium, tandis que Nice a eu peur à Lorient mais reste invaincu (1-1) depuis onze matches en Ligue 1.

- Ben Yedder rejoint Lacazette -

Dans un match assez moyen où les Corses ont été réduits à dix pendant quarante minutes, les Monégasques ont ouvert le score par Ben Yedder (26e), qui rejoint Alexandre Lacazette avec 17 buts cette saison.

En fin de match (84e), Monaco a doublé la mise grâce à Krépin Diatta, alors qu'Ajaccio mettait du rythme pour égaliser.

Juste avant le deuxième but, le Corse Kevin Spadanuda a filé au but mais a été parfaitement stoppé par Axel Disasi, capitaine, qui a été appelé en Equipe de France dans la foulée pour remplacer William Saliba, blessé.

Avec 54 points, Monaco conforte sa quatrième place juste avant la trêve internationale, et se rapproche de l'Olympique de Marseille (3e, 56 points), qui se déplace à Reims dimanche soir.

Pour Ajaccio, la situation est plus compliquée. Battus six fois lors des sept dernières journées, les Corses restent 18e et relégables.

Invaincu en Ligue 1 depuis le 11 janvier et seul représentant français dans une compétition européenne, Nice (7e, 44 points) a eu peur à Lorient, juste derrière les Azuréens au classement (8e, 44 points).

Menés au score dès la demi-heure de jeu, les hommes de Didier Digard, qui avaient été accrochés également le week-end dernier par Nantes, ont égalisé grâce à Gaëtan Laborde (77e).

Appelé pour la première fois avec les Bleus, Khephren Thuram a été omniprésent et a même failli provoquer un penalty pour Nice, finalement annulé par la VAR.

Tenu encore en échec, Nice perd des points pour l'Europe, derrière Rennes (5e).

Dans un match de bas de tableau, Brest (16e) et Troyes (18e) se sont neutralisés (2-2).