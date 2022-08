L1: le PSG et son duo Neymar-Messi en démonstration, belle opération pour Monaco

Le Paris SG, porté par ses maîtres à jouer Neymar et Lionel Messi, n'a pas manqué ses débuts en Ligue 1, samedi à Clermont (5-0), tout comme une équipe de Monaco victorieuse à Strasbourg (2-1) malgré un effectif remanié.

Le champion en titre a respecté son rang en Auvergne, avec solidité, efficacité, intensité, et même une grande dose de classe, dans le sillage de Neymar, intenable avec trois passes décisives et un but (9e), et Messi, auteur d'un doublé (80e, 86e), dont un fantastique retourné acrobatique en fin de rencontre.

Le Brésilien est en pleine forme: physiquement, il impressionne, et techniquement, il se montre déjà au rendez-vous, comme lors du Trophée des champions contre Nantes (4-0), où il avait déjà inscrit un doublé pour lancer sa saison. Quant à l'Argentin, son sourire après son incroyable ciseau en dit long sur ses sensations, après une première saison en demi-teinte.

L'entraîneur Christophe Galtier pourra se satisfaire du travail de son équipe, impliquée et collectivement très concernée par le repli défensif, même si le Clermont Foot lui a offert quelques cadeaux bienvenus.

Il n'en fallait pas tant à la fusée Achraf Hakimi pour marquer en force (26e), ni au capitaine Marquinhos pour placer une tête à bout portant (38e). Et au bout de la soirée, l'absence de Kylian Mbappé, touché aux adducteurs, est clairement passée au second plan.

Logiquement, le champion en titre, qui vise un 11e Championnat de France cette saison (record), a déjà pris les rênes de la L1, avant les rencontres de dimanche. Il est talonné par deux prétendants à l'Europe: Lyon, vainqueur vendredi d'Ajaccio (2-1), et Monaco, solide en Alsace.

- Diatta et Diop renaissent -

Car l'ASM a réussi son pari samedi après-midi: remporter trois points chez le récent 6e du Championnat de France, mais aussi reposer un bon nombre de cadres, avant le match retour du 3e tour de qualification à la Ligue des champions, prévu mardi à Eindhoven contre le PSV après le match nul de l'aller (1-1).

Sans Kevin Volland et Aleksandr Golovin, suspendus, ni Wissam Ben Yedder, resté sur le banc, ramener une victoire de la Meinau reste une très bonne performance.

Si les hommes de Philippe Clement ont cru tout perdre en fin de match avant l'annulation d'un but d'Habib Diallo par l'assistance vidéo pour un hors-jeu infime, ils finissent tout de même avec un succès précieux, grâce à des réalisations de Krépin Diatta (43e) et Sofiane Diop (53e).

Des buteurs résilients: le premier avait manqué la quasi intégralité de la saison dernière sur une blessure à un genou, le second était progressivement sorti des plans de son entraîneur à la sortie de l'hiver.

"Il y a plusieurs joueurs qui ont marqué des points. C’est très important pour les semaines et les mois suivants", a souligné Clement, à quatre jours de l'échéance européenne.

Le week-end d'ouverture de cette saison particulière, entre les quatre descentes en Ligue 2 et la trêve inhabituelle de novembre due à la Coupe du monde, se poursuit dimanche. Au programme: le retour en L1 de Toulouse, face à Nice à 13h00, un derby breton entre Rennes et Lorient (17h05), ainsi qu'un duel angoissant pour Marseille contre Reims (20h45), au coeur d'un été très agité pour le club phocéen.