L1: le PSG à Metz en plein mélodrame Neymar

Le Paris SG, moins performant à l'extérieur depuis plusieurs matches, se déplace à Metz vendredi (20h45) pour se rassurer en L1, mais les esprits restent accaparés par le transfert de la superstar Neymar, dont l'interminable feuilleton est proche du dénouement.

La telenovela de l'été, qui tient en haleine la planète foot depuis des mois, a éclipsé le début de saison du PSG, et ce n'est peut-être pas plus mal pour l'entraîneur Thomas Tuchel.

Son équipe connaît un départ chaotique, marqué par une défaite dès la 2e journée à Rennes (2-1) et une cascade de blessures. Cette semaine, les indisponibilités des stars Kylian Mbappé (cuisse) et Edinson Cavani (hanche) se sont ajoutées à celles de Julian Draxler (pied), Ander Herrera (mollet) et Thilo Kehrer (pied).

Le défenseur central Abdou Diallo (commotion), qui a débuté le Championnat comme titulaire, et Neymar, sans surprise, vont également manquer à l'appel, a confirmé en fin d'après-midi le coach souabe.

Le champion de France avance ainsi en Lorraine avec une équipe bien éloignée de son standing. Eric Maxim Choupo-Moting, moqué pour ses maladresses la saison passée mais auteur d'un doublé contre Toulouse dimanche (4-0), est attendu en avant-centre, soutenu par les ailiers Angel di Maria et Pablo Sarabia.

Cette attaque bricolée doit fournir des résultats, car le PSG a besoin de ces points loin du Parc, alors qu'il a perdu cinq de ses six derniers déplacements en L1.

- "Très excitant" -

Cette série digne d'un relégable a redonné espoir à ses adversaires: dans un stade à guichets fermés, avec son profil d'équipe poil à gratter et son buteur Habib Diallo en forme (3 buts), Metz a tout pour croire en l'exploit, comme l'ont fait Nantes ou Reims avant lui.

"Cela nous motive de jouer ce genre de matches. C'est vraiment très excitant", a assuré l'entraîneur Vincent Hognon.

Chez eux, les Grenats ont fait vivre un cauchemar à Monaco (3-0) mais ils restent sur une grosse défaite à Angers (3-0) le week-end dernier, qui leur a appris que "la saison sera longue et qu'il faudra encore travailler", selon le coach.

Pour Paris aussi, la saison sera longue et les derniers jours jusqu'à lundi, tout particulièrement. Avant la fermeture du mercato, tous les regards sont braqués sur Neymar, pour qui les négociations avec le FC Barcelone se sont accélérées cette semaine.

Tant que sa situation n'est pas réglée, la superstar ne jouera pas, a répété Tuchel jeudi. Pour le revoir jouer en Championnat, ses fans devront attendre deux semaines et la réception de Strasbourg pour le PSG... ou de Valence s'il retourne en Espagne.