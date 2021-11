L1: Lens accroché par Angers (2-2) reste au pied du podium

Lens a été accroché à domicile par Angers (2-2) vendredi soir en match d'ouverture de la 15e journée de Ligue 1, et reste ainsi accroché provisoirement à la 4e place.

Le club nordiste, lourdement battu à Brest (4-0) dimanche dernier mais qui restait sur trois victoires d'affilée à domicile, pourrait perdre sa quatrième place en cas de victoire de Marseille (5e) contre Troyes dimanche. Lens a marqué par Gaël Kakuta (48e) et Florian Sotoca (55e), et Angers (6e), qui avait ouvert la marque, par Sofiane Boufal (40e) et Romain Thomas (70e).