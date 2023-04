L1: Lens à la maison pour mettre la pression

Le RC Lens inaugure la 30e journée de Ligue 1 vendredi (21h00) contre Strasbourg dans son chaudron de Bollaert, citadelle quasi-imprenable cette saison, avec la possibilité d'accroître la pression sur les autres candidats au titre, Paris en tête.

En avril, le PSG évolue sur un fil et ses concurrents le savent bien. C'est l'occasion ou jamais de faire chanceler le leader, malmené comme jamais après deux défaites de rang en championnat.

Les Sang et Or bénéficient d'une belle fenêtre de tir, dès vendredi face au mal classé Strasbourg, premier non relégable.

En cas de victoire, ils n'auraient plus que trois points de retard sur Paris, en déplacement samedi (21h00) à Nice et qu'ils iront affronter dans une dizaine de jours. Ils mettraient également sous pression Marseille. A égalité de points avec eux avant la 30e journée, l'OM se déplace dimanche (20h45) à Lorient.

La température monte dans l'Artois mais Franck Haise tient à garder la tête froide.

"On ne va tirer aucun plan sur la comète", a tempéré l'entraîneur lensois à l'évocation du titre, alors que Lens reste sur une série de quatre victoires et deux matches nuls.

- Lille à Angers -

A domicile, les Lensois peuvent compter sur le soutien inconditionnel et incandescent de Bollaert-Delelis, où ils n'ont perdu qu'une seule fois en quatorze matches de championnat cette saison.

Cet avantage-maison et un coup d'oeil au classement placent les Sang et Or en grands favoris du choc des Racings. Mais attention au RC Strasbourg, capable sur ces trois derniers matches de tenir tête à l'OM (2-2), battre Auxerre 2-0 dans un duel crucial pour le maintien, et marquer trois buts sur la pelouse de Monaco, malgré la défaite 4-3.

"Ce week-end ils marquent trois buts à Monaco, ils peuvent même en marquer plus. Ils font certaines erreurs qu'ils paient mais ils ont bousculé cette équipe par séquences", retient Franck Haise.

Les Alsaciens sont dans une situation très difficile au moment d'aborder la dernière ligne droite d'une saison à quatre descentes en Ligue 2. Auxerre, premier relégable, compte le même nombre de points qu'eux avant d'aller défier l'avant-dernier Ajaccio, dimanche (15h00).

Lille aura l'occasion de sécuriser sa cinquième place samedi (17h00) sur le terrain d'Angers, lanterne rouge complètement décrochée au classement et qui a un pied et demi en Ligue 2.

La journée de dimanche s'ouvrira à 13h00 par une affiche entre Lyon, éliminé mercredi par Nantes en demi-finale de Coupe de France, et Rennes qui a glissé à la sixième place le week-end dernierProgramme de la 30e journée de Ligue 1:

Vendredi

(21h00) Lens - Strasbourg

Samedi

(17h00) Angers - Lille

(21h00) Nice - Paris SG

Dimanche

(13h00) Lyon - Rennes

(15h00) AC Ajaccio - Auxerre

Montpellier - Toulouse

Reims - Brest

Troyes - Clermont

(17h05) Nantes - Monaco

(20h45) Lorient - Marseille

Classement: Pts J G N P bp bc dif

1. Paris SG 66 29 21 3 5 68 29 39

2. Lens 60 29 17 9 3 48 21 27

3. Marseille 60 29 18 6 5 54 29 25

4. Monaco 57 29 17 6 6 61 40 21

5. Lille 52 29 15 7 7 54 37 17

6. Rennes 50 29 15 5 9 47 30 17

7. Reims 46 29 11 13 5 39 28 11

8. Nice 45 29 11 12 6 38 26 12

9. Lyon 44 29 12 8 9 44 32 12

10. Lorient 44 29 12 8 9 42 40 2

11. Montpellier 37 29 11 4 14 45 48 -3

12. Clermont 37 29 10 7 12 29 41 -12

13. Toulouse 35 29 10 5 14 44 51 -7

14. Nantes 30 29 6 12 11 30 40 -10

15. Brest 27 29 6 9 14 33 47 -14

16. Strasbourg 26 29 5 11 13 37 50 -13

17. Auxerre 26 29 6 8 15 24 51 -27

18. Troyes 21 29 4 9 16 38 62 -24

19. AC Ajaccio 21 29 6 3 20 21 52 -31

20. Angers 11 29 2 5 22 22 64 -42

NDLR: Les deux premiers sont qualifiés directement pour la phase de groupes de la Ligue des champions. Le troisième disputera le 3e tour préliminaire. Le quatrième est qualifié pour la phase de groupes de la Ligue Europa. Le cinquième est qualifié pour les play-offs d'accès à la phase de groupes de la Ligue Europa Conférence.

Si le vainqueur de la Coupe de France est classé parmi les cinq premiers, le cinquième est qualifié pour la phase de groupes de la Ligue Europa et le sixième pour les play-offs d'accès à la phase de groupes de la Ligue Europa Conférence.

Les 4 derniers sont relégués en Ligue 2.