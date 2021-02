L1: Lens pas récompensé à Reims

Malgré un penalty manqué par Gaël Kakuta et un but refusé après de nombreuses minutes, Lens n'a décroché qu'un match nul à Reims (1-1), samedi lors de la 25e journée de Ligue 1, ratant l'opportunité d'engranger dans la course à l'Europe.

Invaincus depuis quatre rencontres toutes compétitions confondues, les Sang et Or ont confirmé leurs bonnes dispositions à l'extérieur (6 victoires) et auraient mérité de l'emporter tant leur domination a été outrageuse.

Ce match nul fige la position des Lensois (6es, 37 pts) mais permet aux Rémois de gratter une place (13es, 29 pts) avant les rencontres de dimanche.

Inoffensifs et malmenés en début de rencontre, les hommes de David Guion, privés de leur capitaine Yunis Abdelhamid, croyaient avoir fait le plus dur en marquant sur leur première incursion grâce à Arber Zeneli (1-0, 12e), absent depuis quatre rencontres de championnat pour une blessure à l'ischio-jambier.

Mais ce but n'a pas entamé la mainmise des Lensois sur le jeu. Joueurs, entrepreneurs et agressifs, les promus ont eu une multitude d'occasions.

Après avoir touché la barre par Massadio Haidara à la réception d'un corner au second poteau (39e), ils ont même bénéficié d'un penalty généreux, après un duel entre Ghislain Konan et Haidara. Mais la frappe de Gaël Kakuta a fui le cadre et symbolisé le manque flagrant de réussite des Sang et Or devant le but (45e).

Les joueurs de Franck Haise ont fini par revenir logiquement dans la partie en seconde période. Après un débordement de Jonathan Clauss sur la gauche, son centre en retrait a trouvé Florian Sotoca qui n'a eu qu'à ajuster Predrag Rajkovic (1-1, 60e).

Quelques minutes plus tard, Sotoca a cru s'offrir un doublé sur un contre, mais l'arbitrage vidéo a annulé le but: sa frappe a été repoussée d'un cheveu par Rajkovic sur sa ligne et Banza, qui a poussé le ballon au fond, a été signalé hors-jeu (68e).

Bref, malgré un jeu collectif toujours séduisant, les Artésiens ont trop gâché. La faute, aussi, à un Rajkovic très inspiré et des Rémois valeureux en défense.