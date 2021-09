L1: Lens remporte un derby du Nord perturbé par des supporters

Lens a mis fin à 15 ans de disette à Bollaert en venant à bout de Lille (1-0) dans le derby du Nord samedi, interrompu durant une demi-heure en raison d'incidents provoqués par des supporters lensois.

Plusieurs dizaines d'Artésiens ont en effet pénétré sur le terrain durant la mi-temps pour provoquer leurs rivaux nordistes. Après cinq minutes de confusion et l'intervention de CRS pour repousser les Lensois, ces derniers sont retournés dans leur kop.

L'intervention des forces de l'ordre a permis une évacuation rapide de la pelouse et après la réunion d'une cellule de crise, les autorités ont décidé que le match pouvait reprendre mais qu'il serait arrêté en cas de nouvel incident.

"Il n'y a pas de blessé grave, il y a eu six évacuations sur l’hôpital mais pour des blessures légères. Il y a eu un Lillois interpellé qui avait lancé un siège et un supporter lensois également interpellé pour avoir lancé un siège sur un CRS et qui sera jugé en comparution immédiate", a déclaré samedi soir à l'AFP le sous-préfet de Lens Jean-François Raffy.

"Au moment de la mi-temps, des supporters lillois ont voulu passer au-dessus des grilles pour s’affronter avec des Lensois dans la tribune voisine, les CRS sont intervenus tout de suite. Les Ultras lensois voyant que leurs collègues étaient agressés sont rentrés (sur la pelouse, ndlr) pour les protéger, mais les CRS sont intervenus tout de suite, il n’y a pas eu d’affrontement généralisé", a-t-il précisé.

- "Une réaction dommageable" -

"Tout acte de violence est condamné par le RC Lens. (...) Il y a eu quelques gestes qui ont mis le feu au poudre et une réaction qui est dommageable", a pour sa part affirmé le directeur général du RCL Arnaud Pouille.

"Les Lillois ont cassé les sièges et les barres de fer. Le tout a été balancé massivement sur la tribune d’à côté. Le service d’ordre de Lille semblait être dépassé. Les supporters de Lens sont descendus de la tribune Marek pour faire le nombre", a de son côté assuré à l'AFP Norman Noisette, président de la Fédération Lens United, un groupe de supporters artésien, présent dans le kop lensois samedi soir.

"Il faut souligner qu’il n’y a eu aucun affrontement entre les supporters. Les CRS ont fait un super boulot pour le coup. C’est une réaction que l’on peut qualifier d’idiote, certes, mais je parviens à la nuancer. Il n’y a eu aucun impact sportif, même si la reprise de la seconde mi-temps a été retardée", a-t-il ajouté.

La seconde période a finalement eu lieu et la recrue estivale polonaise Przemyslaw Frankowski a offert un succès de prestige au RCL et à ses bouillants fans en marquant en fin de rencontre (74e).

- Lens sur le podium -

Quatre jours après avoir livré une belle prestation lors de son entrée en lice en Ligue des champions face à Wolfsburg (0-0), le champion de France lillois replonge dans le doute après cette nouvelle défaite, la troisième en six matches de Ligue 1 cette saison, et pointe à une inquiétante 13e place avec seulement cinq points.

"Je trouve la défaite sévère, car on n’a quasiment rien concédé", a estimé l'entraîneur Jocelyn Gourvennec. "Nous sommes battus sur une demi-occasion. On peut s’en vouloir de ne pas avoir ouvert le score".

Les Sang et Or, toujours invaincus (3 victoires, 3 nuls), s'emparent quant à eux provisoirement de la deuxième place du championnat, avec 12 unités au compteur.

"C’est une joie exceptionnelle (...) Pour battre le champion, il fallait avoir beaucoup de maturité dans notre jeu, dans notre expression défensive et offensive, et beaucoup de maturité pour gérer les faits de match. Nous avons largement répondu présent sur ces points", s'est félicité de son côté l'entraîneur artésien Franck Haise.