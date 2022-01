L1: Lens veut contrarier l'OM, le PSG compte sur Messi

Rude bagarre dans le haut du classement: Lens entend confirmer contre Marseille son bon début d'année et se rapprocher du podium samedi à l'occasion de la 22e journée de Ligue 1, qui devrait voir le grand retour de Lionel Messi avec le Paris SG.

- L'affiche: Lens-Marseille -

Outre le derby entre Lyon et Saint-Etienne remporté 1-0 par l'OL vendredi, l'autre affiche de la journée oppose Lens (7e) et Marseille (3e) au stade Bollaert samedi (21h00).

Les Sang et Or tenteront de revenir à un point des Marseillais, qui comptent toutefois un match à rejouer à Lyon, programmé le 1er ou 10 février en fonction du parcours de l'OM en Coupe de France.

Après un mois de décembre sans victoire, Lens a parfaitement entamé la nouvelle année. Les Artésiens ont décroché une qualification renversante en Coupe de France face au grand rival lillois (2-2, 4-3 t.a.b), puis une victoire face à Rennes (1-0), concurrent direct pour les places européennes, avant un succès sur le fil à Saint-Etienne (2-1), grâce à Seko Fofana, déjà héros du match contre Lille.

Qualifié aussi en 8e de finale de Coupe de France, Marseille a enfin gagné à Bordeaux, après 44 ans d'attente (1-0), mais a concédé le nul au Vélodrome face à Lille (1-1) le week-end dernier, malgré une heure en supériorité numérique.

Après l'arrivée de l'attaquant Cédric Bakambu, l'OM a annoncé cette semaine celle du défenseur Sead Kolasinac et espère intégrer progressivement ses recrues, tout en améliorant sa production offensive.

- Le joueur: Lionel Messi -

Programmée en clôture dimanche (20h45), la rencontre entre le leader Paris et Reims au Parc des Prince sera scrutée en raison du retour probable de Lionel Messi.

Testé positif au Covid-19 en fin d'année, la recrue star du PSG n'a pas encore joué en 2022. Le septuple Ballon d'Or a repris l'entraînement collectif mardi et pourrait donc retrouver le terrain face aux Rémois, à moins d'un mois du choc en Ligue des champions contre le Real Madrid (15 février).

Entre blessures, retours tardifs de sélection et Covid, l'Argentin n'a participé qu'à 11 rencontres de championnat (1 but) et 5 en C1 (5 buts) depuis son arrivée l'été dernier.

Si Lionel Messi devrait être opérationnel, Kylian Mbappé, touché à l'adducteur gauche, est lui incertain pour ce match contre Reims. "Une décision sera prise à l'issue de l’entraînement samedi", a fait savoir le PSG dans son point médical publié vendredi.

- Le chiffre: 1 -

Sur ses 10 derniers matches de Ligue 1, Strasbourg n'a chuté qu'une seule fois, lors de la réception de l'OM à La Meinau le 12 décembre (2-0). Hormis ce revers, les Alsaciens ont aligné trois matches nuls et six victoires.

Preuve de leur montée en puissance, cinq de leur succès ont eu lieu ces dernières semaines.

Si l'équipe de Julien Stéphan a toutefois été éliminée en Coupe de France à Montpellier le 2 janvier (1-0), son début d'année 2022 est parfait en championnat. Derby remporté à Metz (2-0), revanche prise à la maison contre Montpellier (3-1) et déplacement victorieux à Clermont (2-0).

C'est dans la peau du 4e de Ligue 1 que Ludovic Ajorque (10 buts) et ses coéquipiers se rendent dimanche (15h00) à Bordeaux, en perdition à la 19e place. Avec la deuxième meilleure attaque de L1 (41 buts), les Alsaciens pourraient faire souffrir des Girondins qui ont déjà encaissé 50 buts, soit le pire bilan cette saison parmi les clubs de l'élite.

Programme de la 22e journée:

Vendredi

Lyon - Saint-Etienne 1 - 0

Samedi

(17h00) Brest - Lille

(21h00) Lens - Marseille

Dimanche

(13h00) Metz - Nice

(15h00) Nantes - Lorient

Clermont - Rennes

Angers - Troyes

Bordeaux - Strasbourg

(17h05) Montpellier - Monaco

(20h45) Paris SG - Reims