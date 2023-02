L1: Lille bat Brest dans la douleur et reprend provisoirement la 5e place

Pris de court d'entrée de jeu et longtemps brouillon offensivement, Lille s'est réveillé en deuxième mi-temps pour dominer Brest (2-1) et s'emparer provisoirement de la cinquième place du championnat, en ouverture de la 25e journée de Ligue 1.

Lille, qui restait sur cinq matches sans victoire face à Brest (trois nuls, deux défaites), a bien failli voir cette série se prolonger. Mais, avec ce succès, les Dogues comptent 44 points soit, avec un match d'avance, un de plus que Rennes (6e) et cinq de moins que Lens (4e), leur prochain adversaire en championnat.

Importante dans la course à l'Europe, cette victoire a été laborieuse. Partis avec les mêmes ambitions offensives que depuis le début de saison, les Lillois ont été refroidis dès la 8e minute par l'ouverture du score brestoise.

A la retombée d'un corner dans la surface lilloise, Tiago Djalo a poussé le ballon dans ses propres filets, donnant l'avantage aux Finistériens.

Lille a ensuite tenté de retrouver son football, fait de possession du ballon et de jeu vers l'avant, mais sa domination est longtemps demeurée stérile. Le score est resté inchangé jusqu'à la pause, malgré une possession nettement à l'avantage de Lille en première mi-temps (67%).

- Paulo Fonseca exclu -

La faute, principalement, à un déchet technique inhabituel pour cette équipe qui compte sur plusieurs maîtres à jouer, à commencer par André Gomes et Rémi Cabella. La faute, également, à une once de malchance, puisqu'à la 29e minute, Jonathan David a vu sa frappe échouer sur la barre transversale du gardien brestois, Marco Bizot.

Les minutes qui ont suivi ont vu les esprits s'échauffer, une tension demeurée jusqu'au coup de sifflet final.

C'est sur corner qu'ils avaient été punis, c'est sur corner que les Lillois se sont vengés. A la 60e minute, d'abord, quand Bafodé Diakité s'est élevé au-dessus de tout le monde pour propulser une tête puissante au fond des filets.

Puis, à la 80e minute, c'est un autre défenseur, Alexsandro, qui a doublé la marque, sur corner également.

Brest, qui n'est pas parvenu à se rendre dangereux pour tenter de recoller au score, signe une mauvaise opération. Avec 20 points, ils restent figés au 16e rang, un seul point devant le premier relégable, Troyes (17e).

En toute fin de match, des joueurs des deux effectifs se sont accrochés dans le camp brestois. Les entraîneurs des deux clubs, Olivier Roy et Paulo Fonseca, se sont longuement invectivés, tête contre tête. L'arbitre a fini par exclure ce dernier, qui avait pour ce match accroché un ruban jaune et bleu à son manteau, un an jour pour jour après le début de l'invasion russe en Ukraine.