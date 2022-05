L1: Lille craque à Troyes et dit adieu à l'Europe

Deux exclusions, trois penalties... Lille s'est sabordé à Troyes (3-0) dimanche, où le Losc a dit adieu à ses derniers espoirs de qualification pour une Coupe d'Europe, alors que l'Estac se rapproche du maintien.

Nerveux, les Dogues se sont décomposés au stade de l'Aube, dans la lignée de leur saison décevante qui a vu s'évaporer leurs valeurs de solidarité, si fortes lors de leur sacre l'an dernier.

Symboles de la fin de cycle qui s'annonce, les cadres Renato Sanches et Burak Yilmaz ont craqué.

Le Portugais a d'abord reçu en quelques secondes (50e) deux avertissements, dont un pour s'être moqué de l'arbitre, puis le Turc a écopé d'un carton rouge pour un tacle par-derrière (68e).

"La frustration a pris le dessus, on s'est mis à la faute et on ne peut s'en prendre qu'a nous-mêmes", a estimé l'entraîneur lillois Jocelyn Gourvennec, pointant "deux mauvaises décisions" préalables de l'arbitre en première période.

Leurs coéquipiers n'ont pas été meilleurs. Ils ont réussi l'exploit de concéder trois penalties, tous transformés par Florent Tardieu (43e, 86e) et Ike Ugbo (55e).

L'Estac, qui avait saisi cette semaine la direction technique de l'arbitrage en estimant avoir été lésée le week-end dernier à Nice (0-1), n'avait obtenu que trois penalties jusque-là cette saison.

"On peut déplorer qu'il suffise d'un courrier pour que, plutôt que d'avoir trois penalties une semaine avant, on en ait trois la semaine suivante avec des décisions qui sont assez particulières et bizarres...", a lâché le président nordiste Olivier Létang.

Ce nouveau revers des Lillois, le dixième de la saison, signe la fin d'un cycle pour une formation qui avait terminé dans le top 4 lors des trois dernières années.

A trois journées de la fin de la saison, le Losc pointe à une décevante 10e place avec 51 points, à six longueurs d'une éventuelle place pour la modeste Ligue Europa Conference.

La chute est terrible pour une équipe qui s'est qualifiée avec brio, l'automne dernier, pour les 8e de finale de la Ligue des champions.

- Trois penalties -

Troyes, en revanche, prend cinq points d'avance sur le barragiste Saint-Etienne, avant d'aller jouer au Paris SG dimanche. Une victoire supplémentaire lui permettra de se maintenir pour de bon.

"Un nouveau grand pas (vers le maintien) a été fait aujourd'hui", s'est félicité te technicien aubois Bruno Irles.

Dès le début de la rencontre, Lille a monopolisé le ballon, mais n'a pas réussi à se créer des occasions franches.

Le Losc a réclamé un penalty pour une faute supposée sur Yilmaz (29e), mais ni l'arbitre ni l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) n'ont bronché.

Quelques minutes plus tard, l'Estac a bénéficié d'un premier penalty pour un contact entre Tristan Dingomé et Edon Zhegrova. Tardieu n'a pas laissé passer l'offrande (43e).

Les Dogues sont revenus plus motivés après la pause, mais ils ont rapidement déchanté. Sur une action anodine, Sanches a critiqué l'arbitre, Willy Delajod, qui lui donné deux cartons jaunes en seulement quelques secondes (50e).

Dans la foulée, Troyes a bénéficié d'un nouveau penalty pour une faute de Sven Botman sur Ugbo, qui a creusé l'écart (55e).

A neuf après le tacle dangereux de Yilmaz, le Losc a ensuite bu le calice jusqu'à la lie avec un troisième penalty concédé par Benjamin André et transformé par Tardieu (86e).

Sans aucun objectif à atteindre, la fin de saison s'annonce désormais très longue pour les Dogues...