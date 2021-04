L1: Lille éjecte Lyon de la course au titre, Monaco ne cède rien

En s'imposant dimanche dans le Rhône (3-2), Lille a frappé un grand coup en Ligue 1, éloignant Lyon du podium et reprenant les commandes devant le Paris SG et Monaco, toujours intraitables. Plus bas, Bordeaux grimace et Dijon est relégué.

Il reste désormais quatre journées, quatre occasions de faire la différence en tête d'un Championnat complètement fou. La 34e journée n'a pas bouleversé les plans, mais elle a éliminé un prétendant: Lyon, désormais distancé à quatre points du podium.

Dans une rencontre débridée et émaillée d'autant de prises de risques que d'erreurs défensives fatales, la réussite a finalement été lilloise, grâce à un fantastique doublé de Burak Yilmaz, impressionnant de hargne pour renverser un OL qui menait pourtant 2-0 en 35 minutes.

Presque éjectés virtuellement du podium au bout d'une demi-heure, les Nordistes finissent finalement le week-end comme ils l'ont commencé, à la première place, avec leur destin en main.

"Ce sont des victoires qui nous prouvent qu'on peut aller jusqu'au bout", a lancé l'attaquant Jonathan David, également buteur, sur Canal+.

Avant d'aller à Monaco dimanche prochain, l'OL est distancé, six points derrière le Losc, cinq derrière le Paris SG et quatre derrière l'ASM. La qualification pour la Ligue des champions sera difficile à obtenir...

La faute à des rivaux intraitables. Après le PSG, vainqueur à Metz samedi (3-1), Monaco a dompté Angers dimanche (1-0) pour confirmer son incroyable remontée au classement.

C'est l'attaquant des Bleus Wissam Ben Yedder, remplaçant au coup d'envoi au stade Raymond Kopa, qui a maintenu en vie les rêves de titre de Monaco d'une pichenette millimétrée en fin de match (80e).

- Bordeaux catastrophique, Dijon relégué -

Cette cinquième victoire de suite place les joueurs du Rocher face au rêve un peu fou de sacre en fin de saison, eux qui sont aussi encore en lice en Coupe de France.

"C'est important. C'est bien de gagner dans la difficulté. On sait que c'est le sprint final, on prend ce qu'on a à prendre", a réagi Ben Yedder au micro de Canal+, conscient que les quatre dernières journées seront stressantes.

Elles le seront aussi du côté de Bordeaux. Après l'annonce du désengagement de leur propriétaire, le fonds d'investissement King Street, les Girondins ont sombré à Lorient, avec une défaite 4-1 terminée dans l'énervement de l'entraîneur adjoint Ghislain Printant, exclu en fin de match.

Etrillés et sans réaction, les Girondins, placés sous la protection du tribunal de commerce depuis cette semaine en vue d'éviter la faillite, enchaînent une cinquième défaite de suite et sont 16es.

Ils sont néanmoins déjà assurés qu'il ne reste désormais qu'une place de relégable direct à attribuer: décroché depuis des semaines, Dijon a officiellement été relégué après sa défaite à Rennes (5-1). Le DFCO compte en effet un retard impossible à combler sur Nantes et Nîmes, respectivement 18e et 19e avec 31 points tous deux.

- Nantes se relance -

Les Crocodiles ont sombré sur le terrain d'un candidat aux Coupes d'Europe, Lens (2-1), malgré le carton rouge infligé au Lensois Issiaga Sylla.

L'autre équipe la plus en danger dans la course au maintien, Nantes, a elle réussi à se relancer sur le terrain de Strasbourg, grâce à une victoire renversante (2-1), qui replace les Canaris à hauteur des Nîmois et promet quatre dernières journées de stress.

Un peu plus haut dans le classement, les points sont aussi chers qu'en bas. Montpellier en a perdu de précieux, en début d'après-midi, battu par une probante équipe de Nice emmenée par Alexis Claude-Maurice, buteur et passeur (3-1).

Les Montpelliérains, avec neuf points de retard désormais sur la 5e place détenue par Lens, risquent de devoir dire adieu à toute chance de qualification pour une Coupe d'Europe, même s'ils peuvent espérer y parvenir s'ils remportent la Coupe de France.

Mieux placé, Rennes s'est rapproché de cette 5e place, avec une troisième victoire de suite qui le replace au 7e rang, à une longueur de Marseille, vainqueur vendredi de Reims (3-1), et à deux de Lens.