L1: Lille et Rennes renversants, Saint-Etienne décimé et frustré

Lille a recollé au leader PSG en renversant Reims (2-1) in extremis dimanche dans une 20e journée de Ligue 1 marquée par un succès similaire de Rennes à Brest et une défaite frustrante de Saint-Etienne, décimé par le Covid-19, à Strasbourg.

Mené à la pause, le Losc a frustré son adversaire avec un but à l'arraché de Jonathan David (90e+1) dans le temps additionnel. "On s'est battu jusqu'au bout", a savouré sur Canal+ le buteur de Lille, désormais à égalité de points avec Paris et deux unités devant Lyon, hôte de Metz en soirée (21h).

Dans la course aux places européennes, l'OM est le grand perdant du week-end après sa défaite samedi contre Nîmes. Les Phocéens, sixièmes, auront néanmoins l'occasion de soigner leur bilan mercredi pour le premier de leurs deux matches en retard, contre Lens qui a neutralisé Nantes 1-1 dimanche.

Les Canaris ont longtemps pensé offrir à Raymond Domenech une première victoire depuis son arrivée fin décembre. Mais ils ont dû se contenter d'un troisième match nul d'affilée après l'égalisation tardive de Gaël Kakuta.

"C'est frustrant, pas agaçant", a tempéré l'ancien sélectionneur des Bleus, refusant d'agiter "le drapeau de la peur" alors que des ultras s'étaient de nouveau rassemblés avant le match pour conspuer le président Waldemar Kita.

Le verre à moitié plein? Nantes, invaincu en 2021, ne perd plus. A moitié vide? Nantes qui a "perdu deux points", selon le défenseur Nicolas Pallois, ne gagne plus depuis onze matches. Au classement, le FCN est à portée de fusil du barragiste nîmois et un point derrière Saint-Etienne (16e).

- Bordeaux coule Nice -

A la Meinau, les Verts ont vécu un drôle de dimanche, sans leur entraîneur Claude Puel, son staff et une dizaine de joueurs habituels, tous touchés par le Covid-19 et contraints de rester à la maison.

Le responsable technique du centre de formation Laurent Huard, "très fier" mais "vraiment déçu" par le résultat, a dirigé une équipe complétée par des réservistes et des jeunes, avec sept titulaires sur onze formés au club, et aucun gardien en cas de blessure du titulaire Jessy Moulin!

Saint-Etienne a failli surprendre Strasbourg d'entrée avec un penalty obtenu par le jeune Aïmen Moueffek, 19 ans, mais l'expérimenté Ryad Boudebouz l'a manqué (10e). Ludovic Ajorque n'a pas laissé passer sa chance (29e) et permis aux Alsaciens d'empocher une troisième victoire d'affilée, avec une 13e place pour récompense.

Strasbourg n'est plus qu'à trois points de Brest (11e) qui, malgré un départ canon à domicile, s'est incliné dans le duel 100% breton contre Rennes.

"On connaît la valeur de ces trois points ici, où beaucoup d'équipes se sont cassé les dents", a savouré l'entraîneur Julien Stéphan en pointant "un 7e match sans défaite et une première victoire en 2021".

Malgré l'ouverture du score précoce de Brest, après quatre minutes, Rennes a rétabli le tir dans la foulée par Benjamin Bourigeaud (7e) avant de faire la différence sur un penalty transformé en seconde période par Clément Grenier, l'homme en forme du moment.

Dans l'autre rencontre de l'après-midi, Bordeaux a oublié l'absence de son N.10 Hatem Ben Arfa, forfait, pour couler 3-0 une équipe de Nice en pleine crise, après un cinquième match sans victoire depuis mi-décembre.