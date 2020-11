L1: Lille impuissant, Nice amer, Monaco foudroyant

Lille, tenu en échec (1-1) par Lyon dimanche, laisse le Paris SG prendre seul la tête de la Ligue 1, tandis que Nice, vainqueur (3-0) d'Angers, est remonté à la 4e place mais craint une blessure grave de son capitaine Dante.

. Lille bute sur Lyon

Dogues dégoûtés. Malgré quasiment une mi-temps à 11 contre 10 au stade Pierre-Mauroy, Lille n'a pas pu faire craquer la défense de Lyon qui ramène un bon nul (1-1) du Nord.

A l'ouverture du score, d'une puissante frappe de l'extérieur de la surface, de Jonathan Bamba (22e), parfaitement servi par Burak Yilmaz, a répondu... l'égalisation contre son camp de leur coéquipier Zeki Celik (40e), qui a dévié dans ses propres filets un tir non cadré de Houssem Aouar (40e).

Mais même en supériorité numérique et ultra-dominateurs après l'exclusion de Marcelo pour un second carton jaune (50e), les Nordistes ne sont pas parvenus à faire plier la défense lyonnaise, bien regroupée devant Anthony Lopes, plusieurs fois décisif.

Toujours invaincu, le Losc (2e, 19 pts) laisse le PSG (21 pts) prendre seul la tête du Championnat. Lyon est 6e avec 14 points.

. Nice, victoire à la Pyrrhus

Victorieux avec la manière à Angers (3-0), Nice tient la quatrième place avec 17 points. Mais le Gym a peut-être perdu pour longtemps son capitaine Dante, évacué sur civière peu après l'heure de jeu.

C'est auparavant le Brésilien de 37 ans qui avait servi Rony Lopes pour l'ouverture du score (12e). Le Portugais a ajusté Paul Bernardoni du pied gauche (12e) après le contrôle impeccable de son capitaine.

Pierre Lees-Melou a alourdi le score sur penalty (22e), et Hicham Boudaoui a poussé au fond un ballon (77e) à la conclusion d'une belle action collective.

. Monaco foudroie Bordeaux

Trois buts en quatre minutes. Au stade Louis-II, Wissam Ben Yedder, Gelson Martins et Kevin Volland ont éparpillé la défense des Girondins et lancé Monaco vers une victoire 4-0.

Ben Yedder a porté le premier coup, sur penalty (28e), et marqué son sixième but de la saison. Gelson Martins a immédiatement doublé la mise (30e), et moins d'une minute plus tard, Kevin Volland a encore marqué, de la tête (31e).

Volland a encore alourdi le score en seconde période (58e), sur un centre à ras de terre de Gelson Martins. Monaco, 14 points, finit cette 9e journée à la 8e place, Bordeaux (12 pts) est 12e.

. Montpellier plombe les Verts

Saint-Etienne n'en finit plus de chuter. Les Verts ont subi, face à Montpellier à Geoffroy-Guichard, leur cinquième défaite consécutive (1-0), sur un but de Stephy Mavididi, d'un tir du droit (14e).

Le MHSC (9e, 14 pts) regagne après quatre matches sans victoire, tandis que les hommes de Claude Puel restent bloqués en deuxième moitié de tableau (13es, 10 pts).

. Course au maintien, Reims accélère

Avec deux buts somptueux, Reims s'est imposé (2-1) dans un duel pour le maintien face à Strasbourg.

Cette deuxième victoire de rang permet aux Champenois (15es, 8 pts) de doubler au classement leur adversaire du soir, désormais relégable (19e, 6 pts).

Un superbe coup franc direct de Mathieu Cafaro, dévié par le poteau et par le dos de Bingourou Kamara (22e), puis une tête rageuse de Wout Faes sur corner (26e), ont permis aux Rémois de l'emporter, tandis que Ludovic Ajorque a réduit le score sur penalty (30e).

Dans un autre duel de mal classés, Lorient repart de Dijon avec le point du nul (0-0) et des regrets, avec un penalty raté de Yoane Wissa (57e).

Autre menacé par la relégation, Nîmes, battu aux Costières (1-0) par Metz malgré une seconde période en supériorité numérique, est désormais barragiste (18e, 8 pts).

Les Grenats (6es, 14 pts) signent leur deuxième succès de rang grâce à Lamine Gueye, auteur du but de la gagne sur un contre (15e).

Résultats de la 9e journée de la Ligue 1 de football, disputée samedi et dimanche:

Samedi:

Rennes - Brest 2 - 1

Nantes - Paris SG 0 - 3

Dimanche:

Saint-Etienne - Montpellier 0 - 1

Reims - Strasbourg 2 - 1

Angers - Nice 0 - 3

Nîmes - Metz 0 - 1

Dijon - Lorient 0 - 0

Monaco - Bordeaux 4 - 0

Lille - Lyon 1 - 1

Reporté:

Marseille - Lens