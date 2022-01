L1: Lille-Lorient reporté, le Covid-19 perturbe la reprise

La nouvelle vague du Covid-19 n'épargne pas le football français, contraint jeudi de reporter un deuxième match du week-end de reprise en Ligue 1, l'affiche Lille-Lorient initialement prévue samedi, en raison de la multiplication des contaminations dans l'effectif des Lorientais.

Il ne reste plus que huit rencontres au programme de la 20e journée ce week-end: après Angers - Saint-Etienne, reporté dès le 31 décembre et reprogrammé au mercredi 26 janvier (19h00), le déplacement de Lorient dans le Nord n'aura pas lieu samedi à 17h00 comme prévu, car les Merlus ont dénombré douze joueurs à l'isolement, en plus de deux membres du staff technique.

La commission des compétitions de la Ligue de football professionnel (LFP) a donc suivi son protocole médical qui permet de reporter les matches d'équipes ne pouvant aligner 20 joueurs aptes, dont un gardien, parmi une liste officielle de 30 déclarés, soit à partir de 11 joueurs touchés.

Toujours en raison du virus, la LFP a également annoncé le report de trois matches de Ligue 2 ce week-end, Caen-Niort, Dunkerque-Paris FC et Amiens-AC Ajaccio, initialement prévus samedi.

- Quel sort pour Bordeaux-OM ? -

Un autre match est en suspens, mais pour l'heure toujours maintenu: Bordeaux-Marseille, censé ouvrir la journée vendredi (21h00). Les Bordelais ont déploré mercredi 17 joueurs indisponibles en raison du virus et demandé le report de la rencontre.

Les Girondins avaient déjà pesté ces derniers jours contre le maintien de leur précédent match, en Coupe de France, malgré un cluster géant dans leurs rangs. Avec une équipe rajeunie car privée de nombreux joueurs, Bordeaux s'était incliné 3-0 sur la pelouse de Brest, dimanche.

Ces reports, s'ils se multiplient, risquent de compliquer la tâche de la LFP pour reprogrammer ces matches alors que certains clubs, comme Lille, restent en lice dans les compétitions européennes et disposent de peu de dates de repli.

En une semaine, deux matches de L1 ont donc été reportés, alors qu'aucune rencontre n'avait dû être ajournée depuis près d'un an pour des raisons sanitaires.

Face au nouveau variant Omicron et aux nouvelles mesures gouvernementales, la LFP a adapté mardi son protocole médical, qui impose désormais un test à tous les joueurs, même vaccinés, 48 heures avant chaque rencontre, mais réduit la durée de l'isolement pour les joueurs vaccinés de 10 à 7 jours, voire 5 en cas de nouveau test négatif.

D'autres compétitions sont perturbées par le Covid-19 en Europe, avec par exemple déjà 18 matches de Premier League reportés en Angleterre, tout comme la demi-finale de Coupe de la Ligue anglaise entre Liverpool et Arsenal, initialement prévue jeudi.