L1: Lille vise l'Europe, Nice patine, Monaco à réaction

Lille s'est offert la cinquième place synonyme d'Europe en dominant Lorient (3-1) in extremis, dimanche lors d'une 29e journée de Ligue 1 triste pour Nice, accroché 1-1 à Angers, et renversante pour Monaco (4-3 contre Strasbourg), proche du podium.

Dans le sprint à l'Europe, les Lillois ont réussi une belle opération dans leur citadelle de Pierre-Mauroy, imprenable depuis août, grâce à un doublé tardif de l'entrant Edon Zhegrova (89e et 90e+1).

L'ailier kosovar permet au Losc de s'emparer de la cinquième et dernière place européenne devant Rennes, battu 1-0 samedi par Lens, et désormais repoussé à deux longueurs.

Lille aura du mal à aller chercher la quatrième place de Monaco, cinq points devant. Le club de la principauté, mené 2-1 à la pause, a appuyé sur l'accélérateur en seconde période avec des buts des jeunes Eliesse Ben Seghir et Edan Diop (18 ans), et du vice-champion du monde français Youssouf Fofana, exclu par la suite.

L'ASM a eu chaud en fin de match, mais peu importe. Elle talonne Lens (2e) et Marseille (3e) avec seulement trois points de retard.

- Reims, remontée fantastique -

Comme le Lillois Zhegrova, le Rémois Alexis Flips s'est offert un doublé express (38e, 39e) lors de la large victoire à Nantes, battu 3-0 à trois jours de sa demi-finale de Coupe de France contre Lyon.

Après cette "gifle à domicile", les Canaris n'ont que quatre points d'avance sur le premier relégable, Auxerre, mais "il n'y a pas d'urgence", a tempéré l'entraîneur Antoine Kombouaré.

Sur le banc adverse, la situation est beaucoup plus confortable pour Will Still. Le Belge (30 ans), arrivé mi-octobre quand Reims flirtait avec la zone rouge, a réussi à faire remonter son équipe jusqu'à la septième place.

Le club champenois, battu par l'OM avant la trêve, a profité du nouveau faux pas de Nice, incapable de battre Angers (1-1), lanterne rouge rarement menaçante.

"Il a manqué un état d'esprit de compétiteur. On doit se souvenir que la Ligue 1, c'est compliqué", a commenté l'entraîneur niçois Didier Digard après le quatrième match nul consécutif des Aiglons, huitièmes.

A la lutte pour le maintien, Brest a renversé Toulouse (3-1) pour s'installer à la 15e place, avec un petit point d'avance sur Strasbourg (16e) et Auxerre (17e), le premier club en position de relégable.

L'AC Ajaccio, battu 2-1 à Clermont, a vécu une grande désillusion dimanche. Devant à la pause, réduits à dix en seconde période, ils ont encaissé un doublé de Grejohn Kyei sur penalty (60e et 90e+3).

"Le scénario est cruel", a regretté Olivier Pantaloni. "Mais j'ai un groupe qui ne renoncera pas, il se battra jusqu'au bout", a promis l'entraîneur corse.

Cette quatrième défaite consécutive maintient l'ACA à l'avant-dernière place, avec cinq points de moins que Strasbourg, premier non relégable.

La 29e journée se termine en soirée (20h45) par l'affiche entre le leader Paris SG et l'Olympique lyonnais, dixième.