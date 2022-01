L1: Lionel Messi déclare forfait pour Lyon-PSG

Lionel Messi, touché par le Covid-19 durant les fêtes, a déclaré forfait pour la rencontre du Paris SG à Lyon dimanche (20h45 heure de Paris = GMT+1)) en Ligue 1, a annoncé samedi le club parisien, qui compte de multiples absents.

L'Argentin "va continuer son protocole de reprise individuelle post-Covid durant les prochains jours", a expliqué dans un communiqué le PSG, privé de cinq autres joueurs contaminés (Angel Di Maria, Julian Draxler, Danilo Pereira, Layvin Kurzawa et Gianluigi Donnarumma) pour ce choc de la 20e journée.

Le septuple Ballon d'Or, testé négatif ces derniers jours après avoir contracté le virus durant la trêve hivernale, est rentré en France mercredi après quelques jours passés en Argentine, mais il s'est entraîné à part jeudi et vendredi. Samedi, il n'a pas pris part non plus à l'entraînement collectif au Camp des Loges, le centre d'entraînement parisien.

Le PSG, leader du Championnat avec 10 points d'avance sur Marseille, aborde sa rencontre dans le Rhône toujours sans Neymar, blessé à la cheville gauche et dont le retour à l'entraînement est prévu "dans environ trois semaines" selon le club de la capitale.

Les défenseurs Achraf Hakimi et Abdou Diallo, ainsi que le milieu Idrissa Gueye sont de leur côté retenus en sélection, pour la Coupe d'Afrique des nations.

La nouvelle vague de contaminations, due au variant Omicron, perturbe la reprise de la Ligue 1 après les fêtes: trois matches de la 20e journée ont été reportés, tandis que plus de 100 joueurs du Championnat ont été testés positifs depuis Noël, selon un décompte réalisé par l'AFP.