L1: Lorient surprend encore Rennes

Même pas besoin de Terem Moffi... Avec discipline et vivacité, Lorient l'a emporté 2-1 face à des Rennais encore trop tâtonnants en défense, vendredi lors de la 20e journée de Ligue 1.

Avec ce succès probant, les Merlus remontent provisoirement à la 6e place, à deux points des Rennais, qui stagnent à la 5e place et risquent de voir leurs concurrents prendre encore de l'avance devant lors des autres matches de la journée.

Après sa victoire surprise (1-0) au Roazhon Park lors de la première journée, Lorient, pourtant en perte de vitesse depuis l'automne, a frappé un nouveau coup.

Et pourtant, Dango Ouattara est parti à Bournemouth et Terem Moffi, l'attaquant nigérian courtisé par Nice et Marseille, n'était pas sur la feuille de match. A eux deux, ils approchaient les 60% des buts des Merlus cette saison.

Mais Montassar Talbi (13e) et Théo Le Bris (31e) ont pris le relai, et la réduction du score de Flavien Tait (73e) n'a pas suffi pour les Rennais.

Coup de poker gagnant de Bruno Genesio face au PSG il y a deux semaines, la défense à cinq, déjà malmenée la semaine dernière à Marseille en Coupe de France, a clairement montré ses limites.

- attaques rapides -

Lorient a bien su exploiter les failles du système provisoire des Rouge et Noir, avec un bloc bas et des attaques rapides chirurgicales qui ont régulièrement semé la pagaille dans le camp rennais.

Après plusieurs alertes, Montassar Talbi, démarqué au second poteau sur un corner d'Enzo Le Fée, a planté la première banderille d'une tête limpide (1-0, 13e).

Et alors que Rennes pressait pour revenir au score, Théo Le Bris a placé la deuxième banderille un quart d'heure plus tard, à la conclusion d'un contre lancé par Stéphane Diarra et Julien Ponceau (2-0, 31e).

Un petit clin d'oeil du destin pour Le Bris, 20 ans, qui est né et a grandi à Rennes et dont le père Benoît, frère de l'entraîneur Régis Le Bris, a évolué au Stade Rennais.

Ibrahma Koné, lancé seul face à Steve Mandanda, a eu l'occasion d'asséner le coup de grâce mais il a manqué son duel contre le portier rennais (39e).

Revenus à une défense à quatre en seconde période, les Rennais ont affiché plus de maîtrise et de combativité mais ont mis du temps à retrouver la réussite. Après un beau travail d'Hamari Traoré, Flavien Tait, entré à la mi-temps, a réussi à couper le centre du capitaine rennais (2-1, 73e).

Mais Mannone a sauvé les siens en repoussant d'une claquette une tête d'Amine Gouiri à la 90e minute. L'attaquant rennais, l'un des rares épargnés par les blessures, n'a plus été décisif depuis octobre. Au moins pourra-t-il compter dès la semaine prochaine sur l'appui de Karl Toko Ekambi, arrivé jeudi en prêt.