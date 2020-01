L1: Lyon attend Toko

Première pour Karl Toko Ekambi: l'ancien attaquant d'Angers et de Villarreal devrait faire ses débuts avec l'Olympique lyonnais dimanche (15H00) face à la lanterne rouge Toulouse, où il aura pour charge d'épauler Moussa Dembélé et de renforcer un secteur offensif bien amoindri.

"J'ai hâte de commencer", s'est réjoui Toko Ekambi lors d'une conférence de presse. Pour lui, "Lyon est un club qui ne se refuse pas. C'est un plaisir de revenir. Il y a toujours une pression et l'envie de performer tout de suite."

"Il sera dans le groupe. Est-ce qu'il débutera le match ou sur le banc ? Nous verrons", a tempéré l'entraîneur Rudi Garcia.

Le technicien a relevé que la nouvelle recrue n'avait fait son premier entraînement collectif que jeudi. "Il y a le changement et le stress même inconscient d'arriver dans un nouveau groupe mais il est quand même plus simple d'arriver dans un effectif plutôt dans une dynamique intéressante."

Avec l'absence de Jeff Reine-Adelaïde et encore plus celle de Memphis Depay (14 buts depuis le début de saison), l'un et l’autre gravement blessés à un genou, Dembélé reste le seul véritable buteur de l'OL (16 buts, toutes compétitions confondues), une situation inconfortable pour Garcia confronté à un calendrier d'enfer.

Treize matches sont prévus d'ici au 21 mars sans compter une éventuelle qualification en Coupe de France. Et parmi ces rendez-vous, un choc face au PSG, le 9 février, et la double confrontation de Ligue des Champions contre la Juventus Turin (26 février-17 mars).

Prêté jusqu'à la fin de la saison par Villarreal (1ère div. espagnole), Karl Toko Ekambi (27 ans) est, dans ce contexte, un renfort appréciable.

- Lyon anticipe -

"Karl est capable de jouer seul devant ou sur un côté. Il va nous amener son expérience, sa vitesse et sa technique et nous préparons aussi la saison prochaine", a souligné mardi le directeur sportif, Juninho, au cours de la présentation du joueur.

Car cet été, il sera difficile de retenir Dembélé, déjà sollicité par des clubs anglais cet hiver.

"Nous voulions un joueur, polyvalent et capable de marquer, pouvant s'intégrer rapidement, qui parle français et avec l'expérience de la Ligue 1", a détaillé de son côté le recruteur en chef, Florian Maurice.

Et les qualités de buteur de KTE à Angers (72 matches, 25 buts) comme à Villarreal, où il évoluait depuis dix-huit mois (62 matches, 24 buts) et celles enregistrées au Paris FC (69 matches, 21 buts) ou à Sochaux (82 matches, 26 buts) sont incontestables.

Avant-centre de pointe ou ailier: la polyvalence de Karl Toko Ekambi devrait être aussi un atout pour Rudi Garcia qui doit veiller à ne pas trop en demander au jeune prodige Ryan Cherki (16 ans), pur produit de la formation lyonnaise.

L'attaquant du Havre (L2), Tino Kadewere (24 ans), dont le recrutement vient d'être officialisé, attendra lui quelques mois avant de venir renforcer l'attaque lyonnaise. Il doit être prêté jusqu'au 30 juin à son club havrais, en lutte pour l'accession en Ligue 1.

- Ajustements au milieu -

Le mercato lyonnais pourrait encore déboucher rapidement au milieu de terrain avec la possible arrivée du Brésilien Bruno Guimarães (22 ans, Club Atletico Paranaense), actuellement en quête de qualification aux Jeux olympique de Tokyo.

Toutefois, l'OL est à la lutte avec l'Atletico de Madrid sur ce dossier.

Lucas Tousart (22 ans), dont le transfert au Hertha Berlin est en voie de finalisation, restera lui en prêt à Lyon jusqu'à la fin de la saison.

"Ce n'est pas le moment de nous affaiblir", avait prévenu mardi, le président Jean-Michel Aulas qui veut voir l'OL se renforcer pour rebondir après une première moitié de saison décevante.