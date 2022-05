L1: Lyon écrase l'OM et lui complique encore la vie

Comme au match aller, Lyon a battu Marseille dimanche dans le duel des Olympiques (3-0) et a ainsi conservé une petite chance de qualification européenne, tout en compliquant sérieusement la vie de l'OM et ses espoirs d’accession à la Ligue des Champions.

L'OM est toujours deuxième et reste le mieux placé pour accompagner le Paris SG en C1. Mais les Marseillais ont vu que Rennes (3e) et Monaco (4e) avaient gagné ce week-end et leur avance a fondu. A trois journées de la fin et avant deux déplacements à Lorient et à... Rennes, ils n'ont plus que trois longueurs d'avance.

Après avoir été longtemps irrésistibles, ils ont perdu deux fois cette semaine, puisqu'ils s'étaient déjà inclinés jeudi à Rotterdam sur la pelouse du Feyenoord (3-2) en demi-finale aller de Ligue Europa Conférence. Et ils ont à chaque fois encaissé trois buts, ce qui n'est pas très rassurant.

L'OM garde ses chances sur les deux tableaux, bien sûr, et le match retour jeudi contre Feyenoord peut l'envoyer en finale de la C4 et le remettre sur le bon chemin.

Mais le club provençal est dans un moment pénible et reviennent les mauvais souvenirs de la saison 2017-2018, quand Marseille avait rêvé d'un trophée en Ligue Europa et d'une qualification en Ligue des Champions avant de tout perdre en quelques semaines.

- Break en contre -

L'OM n'en est pas là mais il sait déjà que Lyon lui aura coûté cher cette saison. L'OL est encore loin du compte, 7e à cinq longueurs de Nice (5e), mais il peut encore croire à l'Europe. Et les six points pris à l'OM cette saison, après un succès 2-1 lors du match aller rejoué à huis clos après le jet de bouteille dont avait été victime Dimitri Payet, pourraient peser lourd pour les deux équipes.

Le triomphe lyonnais s'est écrit en deuxième période, quand les joueurs de Peter Bosz, dominés avant le repos, ont profité de l'inefficacité marseillaise et d'un peu de chance.

Le premier but a en effet été inscrit par Lukeba après un coup franc d'Emerson dévié par le mur, ce qui a piégé Pau Lopez (1-0, 55e). Sur le coup, Marseille a réclamé une intervention de la VAR, Dembélé ayant marché sur le bras du gardien de l'OM, mais en vain.

Lyon a ensuite fait le break sur deux beaux buts inscrits en contre par Dembélé (76e) et Toko Ekambi (88e), quand Marseille poussait maladroitement et sans avoir l'air d'y croire plus que ça malgré la ferveur du Vélodrome, plein à craquer (près de 65.000 spectateurs) pour ce choc qui marquait aussi les 35 ans des South Winners, le principal groupe de supporters du club.

- Le raté de Milik -

L'équipe de Jorge Sampaoli avait en fait laissé passer sa chance avant la pause et le dossier Arkadiusz Milik va être à nouveau ouvert. Après deux premières occasions ratées mais difficiles (9e et 29e), l'ancien Napolitain aurait en effet dû faire la différence juste avant le repos.

Sur cette action, tout était parfait, l'appel de Gerson dans la profondeur, celui du Polonais au 2e poteau et la passe appuyée du Brésilien. Milik alors n'avait plus qu'à couper la trajectoire, mais le N.9 marseillais, du droit, n'a pas cadré.

La fin de la première période avait pourtant été plutôt marseillaise, les hommes de Sampaoli installant leur jeu de position et de possession après une entame de match où ils n'avaient pas dégagé une immense sérénité.

Auparavant, l'un des rares moments chauds avait été le mouvement du bras suspect de Dembélé dans sa surface sur un centre de Gerson. Tout l'OM a réclamé le penalty, des joueurs à Sampaoli en passant par les 65.000 spectateurs, mais seul le technicien argentin a obtenu quelque chose, avec un carton jaune. Sale soirée pour l'OM.