L1: Lyon et Garcia enfin libérés, Lille capitalise

Pour Rudi Garcia et Lyon, l'enfer a pris fin samedi, contre Metz (2-0), avec une première victoire depuis août en Ligue 1 qui permet au nouveau coach de travailler un peu plus sereinement. Sérénité aussi pour Lille, vainqueur probant de Bordeaux (3-0) et auteur d'une semaine aux airs de déclic.

Le Losc est sur le podium avant la fin de la 11e journée, qui atteint son pic dimanche soir (21h00) avec un PSG-Marseille où l'OM tentera tant bien que mal de relancer l'intérêt de ce "clasico" du déséquilibre, dans lequel le champion de France n'a plus perdu depuis 2011.

. Garcia est lancé

Enfin ! L'OL a mis fin a une série noire de plus de deux mois sans victoire en championnat, et son nouvel entraîneur Rudi Garcia a lui décroché son premier succès avec les Rhodaniens.

Contre Metz, le coach a continué sa revue d'effectif, indiquant qu'il était logique que "ceux qui méritent rentrent" et que "ceux qui méritent moins" - comme Bertrand Traoré, laissé de côté après la défaite de mercredi contre le Benfica ? - "ne restent pas tous dans l'équipe". Et confiant le brassard de capitaine à Memphis Depay.

Le match lui a donné raison: le Néerlandais a joué avec la défense messine pour ouvrir le score, puis a provoqué un penalty transformé par son compagnon d'attaque Moussa Dembélé.

L'ancien technicien de l'OM, qui ne cachait pas son inquiétude quant au classement des Gones avant le week-end (17e), peut enfin souffler, et construire: il dispose pour la première fois d'une semaine complète pour fignoler ses plans.

. Lille, proche du déclic

En quelques jours, le Losc "a remis l'église au milieu du village", dixit l'entraîneur Christophe Galtier. Très prometteur mercredi contre Valence en Ligue des champions (1-1), le club nordiste a répété contre Bordeaux la même intensité, "incroyable trois jours après" la C1, selon le technicien.

A la clé, une victoire nette 3-0 contre Bordeaux, la première en quatre matches de championnat, et une place sur le podium après onze rencontres.

Seul hic, la blessure musculaire du leader offensif Victor Osimhen, qui avait jusque là marqué à chaque match à domicile des Dogues. Apparemment touché à l'adducteur, le Nigérian manquera sans doute au Losc, même si son remplaçant Loïc Rémy a prouvé qu'il était toujours efficace, en marquant un joli but.

Ce fut en tout cas trop d'émotions pour Galtier, victime d'un petit malaise dû à une hypoglycémie en fin de rencontre... Une si belle semaine valait bien une tête qui tourne pendant quelques minutes.

. Strasbourg coule Nice

Le Racing ne sera pas resté lanterne rouge très longtemps. Face à Nice (1-0), les Alsaciens ont poussé sans arrêt, et offert un bien meilleur spectacle que depuis le début de saison aux spectateurs du stade de la Meinau.

Le but d'Adrien Thomasson (23e), issu d'un très joli mouvement collectif, a dû faire chaud au coeur des supporters strasbourgeois, après quelques mois compliqués, entre élimination frustrante en barrages de Ligue Europa et mauvaise passe de trois défaites en quatre matches de championnat.

Pour les Niçois, cela fait désormais quatre revers en cinq rencontres, après avoir gagné quatre fois en six journées. Face à la multitude de blessures et suspensions, et à l'absence de la recrue offensive majeure Kasper Dolberg pour ce déplacement, Patrick Vieira n'a pas trouvé la clé. Pire, son équipe a écopé d'un troisième carton rouge en deux matches (Racine Coly).

Mais cela va encore plus mal à Dijon, dernier du championnat après sa défaite à Brest (2-0). Le promu breton est lui 6e, un point derrière Reims, tenu en échec par Nîmes (0-0). Le même score final obtenu par Angers à Montpellier.