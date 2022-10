L1: Lyon tourne la page Bosz, place à Laurent Blanc

Exit Peter Bosz, bonjour Laurent Blanc! L'entraîneur néerlandais de Lyon a été mis à pied dimanche, a annoncé l'OL, qui a recruté pour deux saisons le champion du monde 1998, ancien sélectionneur de l'équipe de France en quête de rebond.

Dans un club qui se cherche depuis trois ans et est en passe d'être vendu à l'homme d'affaires américain John Textor, la nouvelle contre-performance contre Toulouse (1-1) vendredi en Ligue 1, après quatre défaites de rang, a sonné le glas de Bosz, aux résultats trop faméliques.

"Compte tenu des résultats décevants obtenus au cours de ce début de saison, qui demeurent très en deçà des attentes et des objectifs fixés, l'Olympique lyonnais informe de la mise à pied à titre conservatoire de Peter Bosz", a écrit l'OL dans un communiqué.

"Après avoir échangé dans la nuit de samedi à dimanche avec John Textor, l'Olympique lyonnais informe avoir pris la décision de nommer, au poste d'entraîneur principal de l'équipe professionnelle, Laurent Blanc pour deux saisons, soit jusqu'au 30 juin 2024", a ajouté le club.

L'OL est seulement 9e de L1 (14 pts) après dix journées, loin de son objectif de podium, avant d'aller défier Rennes dimanche prochain.

- Blanc, beaucoup à prouver -

Blanc, 56 ans, n'a plus entraîné en L1 depuis son départ du PSG en 2016. Le champion du monde 1998 était libre de tout contrat depuis son limogeage par le club qatarien d'Al-Rayyan en février.

L'ancien défenseur international français (97 sélections), qui a porté le maillot de Naples, Marseille, Barcelone et Manchester United, avait déjà été évoqué pour succéder à Sylvinho en octobre 2019, avant que le choix du président Jean-Michel Aulas ne se porte sur Rudi Garcia (2019-2021).

En seulement six saisons comme entraîneur de L1, trois à Bordeaux et autant au Paris SG, le "Président" s'est forgé un impressionnant palmarès, avec notamment quatre titres de champion de France, dont trois dans la capitale.

Mais Blanc, qui sera accompagné à Lyon de son adjoint Franck Passi, éphémère entraîneur de Marseille, a beaucoup à prouver: il n'a plus occupé un banc d'équipe de premier plan depuis 2016.

L'ancien sélectionneur des Bleus devra aussi naviguer dans le microcosme de l'OL, où d'autres avant lui, Bruno Genesio, Garcia ou Bosz, se sont usés, face aux supporters ou même face aux dirigeants.

En un peu plus d'une année en poste, Bosz (58 ans) n'a jamais réussi à développer le jeu léché promis à son arrivée, terminant à une décevante 8e place de L1 en mai 2022, sans qualification européenne, et stagnant en milieu de tableau après 10 journées cette saison. Seule éclaircie: un quart de finale de Ligue Europa au printemps dernier, perdu contre West Ham (1-1, 0-3).

- Rupture consommée -

La rupture semblait consommée entre l'ancien technicien de l'Ajax Amsterdam et du Bayer Leverkusen et son effectif: le capitaine et attaquant Alexandre Lacazette avait remis publiquement en cause les choix tactiques de Bosz vendredi soir.

Dans un club qui n'a connu que trente entraîneurs en 72 ans, le successeur du Néerlandais sera le quatrième à s'installer sur le banc de l'OL depuis 2019 et le départ de Bruno Genesio.

Ces dernières années, le passage du Brésilien Juninho, ancienne icône du club, comme directeur sportif (juin 2019-décembre 2020), s'est globalement avéré raté, symbole du manque de cohérence de la politique sportive lyonnaise.

Les groupes de supporters n'avaient jamais adoubé Genesio et n'ont pas eu, non plus, beaucoup d'empathie pour Rudi Garcia, demi-finaliste de la Ligue des champions (2020).

C'est dans ce contexte négatif, et avec une équipe en quête de repères, que Blanc débarque, avec l'objectif de ramener vers les sommets l'une des places fortes du football français.

"L'ensemble du groupe professionnel avec la confiance du conseil d'administration, soutenu par les groupes de supporters et toute la famille OL, aura pour unique objectif, au cœur de cette période très difficile, de repositionner le club au plus haut niveau français et de retrouver la coupe d'Europe dès la saison prochaine", a conclu l'OL.