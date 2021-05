L1: malgré les absences, l'AS Monaco y croit plus que jamais

"Ce qui peut casser notre dynamique? Les blessures et le Covid": le défenseur Djibril Sidibé a cerné les dangers qui guettent Monaco, privé de nombreux joueurs offensifs au moment d'affronter Lyon dimanche (21h00), dans le choc de la 35e journée de Ligue 1.

Ces deux dernières semaines, les communiqués médicaux se sont multipliés en Principauté. C'était systématiquement pour annoncer un nouveau cas de joueur touché par le Covid-19.

Après le défenseur Matsima, les milieux Millot et Matazo, et l'attaquant Diatta, le cas de Gelson Martins a été révélé avant Angers (1-0). Mardi, c'était au tour d'Aleksandr Golovin.

Pour les quatre premiers, le protocole de retour à la compétition se termine. Si les examens médicaux le permettent, Niko Kovac espère compter "sur deux ou trois d'entre eux dimanche". Mais ils pourront, au mieux, disputer une vingtaine de minutes. Et surtout, Gelson Martins et Golovin, cadres et hommes forts, seront, eux, forfaits.

A ces absences, s'ajoutent celles de Stevan Jovetic (mollet), et Sofiane Diop, blessé à la cheville gauche contre Lyon en Coupe de France (2-0). Les possibilités offensives monégasques s'amenuisent chaque jour un peu plus.

-"Grosse opportunité"-

Cela pourrait-il casser la belle dynamique (14 victoires, deux nuls, une défaite en L1, et quatre qualifications en Coupe en 2021) qui a permis d'installer Monaco sur le podium?

Djibril Sidibé le redoute. "Le groupe est restreint actuellement, précise-t-il. Oui, les blessures, le Covid peuvent affecter notre dynamique. Si on garde ceux qui restent, ce sera déjà pas mal."

Car au niveau de l'attitude, le défenseur champion du monde est convaincu que tout est fait pour que chacun "garde la tête froide, soit rivé sur le match et son contenu". Son entraîneur également.

Niko Kovac voit presque les contraintes dues aux absences comme une aubaine pour le collectif. "Jusqu'à présent, on a été épargné, reconnaît-il. On ne se plaint pas. Je ne m'en servirai pas d'excuse. Notre groupe reste compétitif. Oui, ça peut être un handicap. Mais c'est surtout une grosse opportunité de montrer, une fois encore, notre caractère. A l'entraînement, atmosphère et travail sont excellents. Je crois en mes joueurs. On est capable de battre Lyon."

Pour lui, Monaco peut même faire très mal à son adversaire. "Ils auront certainement la pression, assure-t-il. Si on gagne, il leur sera très compliqué de se qualifier en Ligue des champions. Mais avant ces paroles, il y a un match à jouer et à gagner."

-"Bonne position pour le titre"-

Kevin Volland (15 buts et 4 passes décisives en L1), qui estime "s'arranger avec le Covid depuis le début de la saison", relance: "On a déjà eu des joueurs absents, on toujours répondu présent".

Ce n'est pas dans la dernière ligne droite de la saison qu'il lâchera. "On a gagné à Angers (1-0) en montrant du caractère et un vrai +fighting spirit+", souligne encore l'Allemand qui, avec Wissam Ben Yedder, portera l'attaque monégasque.

Après avoir eu "besoin de trois jours pour récupérer" des efforts de la semaine passée, il est "prêt à combattre", même sans Golovin, Martins et Jovetic. "+Golo+, Gelson et +Jove+ sont importants, dit-il. Mais leur absence ne rajoute pas de pression sur Wissam et moi. On a souvent joué 90 minutes. Et on a un groupe de qualité." Avec Cesc Fabregas "en forme" et qui "a très envie de jouer", selon Kovac.

Malgré l'hécatombe de joueurs, Monaco voit donc très haut. "On est dans une bonne position pour le titre", glisse Volland, qui conclut: "Le mieux est de rester en embuscade. Restons focus sur Lyon! Si on gagne, arriveront d'autres matches compliqués comme Rennes ou Lens. Il faudra continuer, continuer, continuer..."