L1: Marseille au ralenti, Monaco freiné et Lyon reprend sa route

Marseille a encore perdu des points dans la course à la Ligue des champions, dimanche à Lorient (0-0), comme Monaco à Nantes (2-2) lors d'une 30e journée de Ligue 1 marquée par la victoire de Lyon devant Rennes (3-1), qui maintient les espoirs de l'OL.

Au sortir du week-end, seules deux équipes du top 5 peuvent sourire: le Paris SG, toujours leader avec 6 points d'avance après sa victoire samedi à Nice (2-0), et le RC Lens, désormais seul deuxième du classement après son succès vendredi devant Strasbourg (2-1).

Le club de la capitale et son dauphin s'affronteront samedi prochain au Parc des princes pour le match au sommet de la 31e journée.

Pour les autres candidats à la Ligue des champions, le rythme est difficile à tenir. L'OM est le premier à souffrir, avec ce deuxième match nul d'affilée qui le fait reculer à deux longueurs des Sang et Or.

En Bretagne, les Marseillais n'ont pas trouvé la faille lors d'une rencontre sans révolte. Ils auraient même pu céder, notamment sur une tentative de leur ancien attaquant Bamba Dieng, repoussée par Pau Lopez (63e).

Le club de Pablo Longoria, peut-être chamboulé par le drame de l'effondrement d'un immeuble dans la cité phocéenne dans la nuit de samedi à dimanche, reste donc sur la dernière marche du podium, même s'il conserve ses trois points d'avance sur Monaco.

- Euphorie nantaise -

L'ASM, en effet, n'a pas tenu le rythme à La Beaujoire malgré une avance de deux buts à la mi-temps.

Sur la lancée de leur qualification pour la finale de Coupe de France, mercredi contre Lyon (1-0), les Canaris et leur public ont repris le dessus en seconde période, et l'inévitable Ludovic Blas a fini par égaliser à la 78e minute pour offrir au FCN cinq points d'avance sur la zone rouge.

"On repart clairement de La Beaujoire avec un sentiment amer", a pesté sur Canal+ Axel Disasi, buteur déçu pour Monaco, qui laisse aussi filer de précieux points.

Désespéré par l'élimination en demi-finale de Coupe, Lyon peut se frotter les mains devant ces résultats, après avoir signé un deuxième succès de suite en Ligue 1.

Après le Paris SG (1-0), l'OL a dominé le Stade rennais au bout d'une seconde période renversante, et pointe à la fin du week-end au 7e rang, avec des chances encore intactes d'accrocher le 5e, synonyme de qualification pour la Ligue Europa Conférence.

- Auxerre enterre Ajaccio -

"Il faut toujours y croire dans le sport et dans la vie", a réagi l'entraîneur Laurent Blanc, tellement satisfait de la seconde période de son équipe qu'il n'a pas effectué le moindre changement.

Ce succès permet aux Rhodaniens de revenir à trois longueurs de leurs adversaires du soir, sixièmes. Et la défaite du 5e, Lille, à Angers samedi (1-0), leur donne encore plus de raisons d'y croire.

A la lutte pour le maintien, Ajaccio et Troyes ont, de leur côté, de moins en moins d'arguments sur lesquels s'appuyer pour leur fin de saison.

Les Corses (19e) ont été largement dominés (3-0) par un concurrent direct, Auxerre (15e): les deux équipes sont désormais séparées de huit points.

L'Estac a également perdu à domicile, face à Clermont (2-0), et stagne au 18e rang, devant Ajaccio et Angers et derrière Strasbourg, battu vendredi par Lens (2-1).

Au 16e rang, Brest a failli réaliser une superbe opération, mais Reims a égalisé sur penalty en fin de rencontre (1-1). Et en milieu de classement, Toulouse a doublé Montpellier en s'imposant 2-1 dans l'Hérault.